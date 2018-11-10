燕推公車吃到飽 市府批抄襲

盧秀燕9日在北屯區元保宮點燃「高票當選」的起馬炮後，誓師出發！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
台中市長林佳龍（中）、彰化縣長魏明谷（左）、苗栗頭份市長徐定禎9日到花博豐原園區參觀，在Q版八卦山大佛前預祝高票當選。（盧金足攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕，9日發表交通政見懶人包CF。盧秀燕指出，台中市有7成民眾對交通不滿意，她推出「雙十公車吃到飽、交通任意門、高架接高架」等3大亮點，展現新氣象！台中市交通局長王義川反批是「抄襲、冷漠！」

燃起馬炮 燕衝刺拜票

九合一大選進入最後衝刺，盧秀燕9日從北屯區元保宮點燃起馬炮後誓師出發，率團隊及支持者車隊展開繞行遊街拜票，沿路店家及等候紅綠燈的民眾，見到選舉戰車上的盧秀燕，紛紛向她比出3號OK手勢，沿途受到民眾熱情相挺。

盧秀燕昨也在市府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋等陪同下，發表交通政見懶人包CF記者會。林良泰說，「公車雙十吃到飽」計畫，是延續公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元；以「人次補貼」補助公車業者，讓市民、公車業者、政府3贏。

用懶人包 訴交通政見

盧秀燕認為，交通問題是各項民調當中，市民很在意的議題，透過懶人包形式，讓市民了解她的交通政見概念。為打通台中交通任督二脈，需建置綿密道路網狀系統，讓平面、快速道路、高速公路相互整合連結，包括林佳龍有承諾卻延宕或做不到的，就讓她來做。

王義川則表示，盧委員的交通政策就是衝公車運量，回到以人次數補貼業者的做法，這樣結果將讓公車業者因只有補貼運量，不補貼里程，就不再行駛偏遠路線。盧委員完全未提捷運藍線、大平霧捷運、機場聯外雙港捷運等軌道建設，所提的交通政策不是抄襲，就是冷漠。

(中國時報)

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