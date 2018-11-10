涂醒哲告黃敏惠違反選罷法

2018年11月10日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠架設反對蘭潭蓋太陽能板的街頭看板，引發爭取連任的民進黨市長候選人涂醒哲不滿，對黃敏惠下通牒限期撤廣告，但黃敏惠反譏「涂市長比民眾還恐慌」，並強調是為了提醒市民監督，涂醒哲9日委託律師遞狀，控告黃敏惠違反選罷法意圖使人不當選。

涂稱誤導民眾 要求道歉

涂醒哲7、8日連續2天舉行記者會，痛斥黃敏惠製作「這是嘉義人喝的水嗎？涂市長你糊涂，我們堅決反對蘭潭架設太陽能板」不實廣告看板，掛在新民路及興業西路口附近、嘉義火車站前，製造「涂醒哲讓嘉義市民喝毒水的錯覺」，以假議題誤導民眾，製造恐慌，限黃於24小時內道歉、撤廣告，否則提告。

涂醒哲表示，7月16日已發布新聞澄清「若會汙染水源或破壞自然景觀，市府絕不同意台電在蘭潭架設太陽能板」，黃敏惠卻為了打選戰私利，用廣告造謠，不道歉、不撤廣告，法庭見。

黃指市長恐慌 呼籲監督

黃敏惠反駁說，涂市長比民眾還恐慌，她反對蘭潭設置太陽能板，架設廣告看板是呼籲民眾共同監督，這樣有錯嗎？涂市長不敢到議會接受監督，難道也不願接受民意的批評嗎？嘉義市是民主聖地，什麼時候變成人民不能談、不能說政府施政的議題？徵求地點架設同樣看板。

涂醒哲9日委託律師洪千雅到嘉義地檢署遞狀，控告黃敏惠涉及違反《選罷法》第104條以文字、圖畫散布謠言或傳播不實之事，意圖使人不當選。黃敏惠不回應，按既定行程掃街拜票。

此次是涂醒哲在選戰中第2次提告止謗，第1次是10月6日涂醒哲按鈴舉發1份「弊案纏身，親信認證」署名黃維民、蕭淑麗之友會的派報文宣，對他做不實影射，涉及違反《選罷法》。

(中國時報)