涂醒哲告黃敏惠違反選罷法

右圖為爭取連任的嘉義市長涂醒哲痛斥黃敏惠以不實廣告看板打選戰。左圖為嘉義市長候選人黃敏惠掃街拜票。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠架設反對蘭潭蓋太陽能板的街頭看板，引發爭取連任的民進黨市長候選人涂醒哲不滿，對黃敏惠下通牒限期撤廣告，但黃敏惠反譏「涂市長比民眾還恐慌」，並強調是為了提醒市民監督，涂醒哲9日委託律師遞狀，控告黃敏惠違反選罷法意圖使人不當選。

涂稱誤導民眾 要求道歉

涂醒哲7、8日連續2天舉行記者會，痛斥黃敏惠製作「這是嘉義人喝的水嗎？涂市長你糊涂，我們堅決反對蘭潭架設太陽能板」不實廣告看板，掛在新民路及興業西路口附近、嘉義火車站前，製造「涂醒哲讓嘉義市民喝毒水的錯覺」，以假議題誤導民眾，製造恐慌，限黃於24小時內道歉、撤廣告，否則提告。

涂醒哲表示，7月16日已發布新聞澄清「若會汙染水源或破壞自然景觀，市府絕不同意台電在蘭潭架設太陽能板」，黃敏惠卻為了打選戰私利，用廣告造謠，不道歉、不撤廣告，法庭見。

黃指市長恐慌 呼籲監督

黃敏惠反駁說，涂市長比民眾還恐慌，她反對蘭潭設置太陽能板，架設廣告看板是呼籲民眾共同監督，這樣有錯嗎？涂市長不敢到議會接受監督，難道也不願接受民意的批評嗎？嘉義市是民主聖地，什麼時候變成人民不能談、不能說政府施政的議題？徵求地點架設同樣看板。

涂醒哲9日委託律師洪千雅到嘉義地檢署遞狀，控告黃敏惠涉及違反《選罷法》第104條以文字、圖畫散布謠言或傳播不實之事，意圖使人不當選。黃敏惠不回應，按既定行程掃街拜票。

此次是涂醒哲在選戰中第2次提告止謗，第1次是10月6日涂醒哲按鈴舉發1份「弊案纏身，親信認證」署名黃維民、蕭淑麗之友會的派報文宣，對他做不實影射，涉及違反《選罷法》。

(中國時報)

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