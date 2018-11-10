前鎮小港激戰 許乃文獲奧援

激戰區前鎮、小港民進黨議員候選人許乃文（右二）9日成立草衙漁港後援會，陳其邁說，許只要過關，民進黨就能在這區5席全壘打，市議會就能過半，呼籲大家集中選票投給許乃文。（劉宥廷攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

距離投票僅剩14天，激戰區前鎮、小港民進黨議員候選人許乃文9日成立草衙漁港後援會，身兼高雄區漁會理事長的穩發漁業董事長謝龍隱，更出任該後援會的會長，漁業界也踴躍出席力挺；民進黨高雄市長候選人陳其邁喊說，許是這區關鍵1席，一定要贏，議會就過半。

底子好 陳其邁掛保證

陳其邁說，許乃文雖然看起來年輕、憨厚，但他在市府跟著花媽10幾年，功夫底子已練得很好；陳強調，許是新人，也是他最擔心的，這區關鍵的1席，只要過關，民進黨就能在前鎮、小港5席全壘打，市議會就能過半，呼籲大家集中選票投給許乃文。

謝龍隱則穿著許乃文服務團隊的「鎮港乃操人」T恤表示，人生第一次上台助選就獻給許乃文，許跟他一樣都是憨厚之人，但許相當認真、專業，他願意挺身而出向前鎮漁業界的鄉親，全力推薦許乃文，讓許當選，來為漁業界服務、爭取更多權益。

漁界挺 前鎮前景看好

「前鎮漁港是高雄重要的魚貨批發集散地，從事漁業的勞動人口也相當多！」許乃文表示，當選後一定會跟市長陳其邁好好研擬，讓更多國家看到前鎮漁港，而這幾十年來民進黨執政期間向中央爭取「高雄港聯外高架道路」，連通前鎮、旗津、高雄港第三到五貨櫃中心，不只提高港運間的運轉效率、舒緩漁港路的交通吃重比例，也讓港區間的交通道路使用更安全。

許乃文獲得漁業界各代表的支持，讓他對選情更具信心；許表示，他是政壇新人，開拓票源本不容易，但會努力認真去做，當選後將為前鎮漁業打拚，替漁民爭取更多權益。

(中國時報)

涂醒哲告黃敏惠違反選罷法 柯家軍監督柯市政 挨批荒謬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。