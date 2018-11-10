前鎮小港激戰 許乃文獲奧援

2018年11月10日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

距離投票僅剩14天，激戰區前鎮、小港民進黨議員候選人許乃文9日成立草衙漁港後援會，身兼高雄區漁會理事長的穩發漁業董事長謝龍隱，更出任該後援會的會長，漁業界也踴躍出席力挺；民進黨高雄市長候選人陳其邁喊說，許是這區關鍵1席，一定要贏，議會就過半。

底子好 陳其邁掛保證

陳其邁說，許乃文雖然看起來年輕、憨厚，但他在市府跟著花媽10幾年，功夫底子已練得很好；陳強調，許是新人，也是他最擔心的，這區關鍵的1席，只要過關，民進黨就能在前鎮、小港5席全壘打，市議會就能過半，呼籲大家集中選票投給許乃文。

謝龍隱則穿著許乃文服務團隊的「鎮港乃操人」T恤表示，人生第一次上台助選就獻給許乃文，許跟他一樣都是憨厚之人，但許相當認真、專業，他願意挺身而出向前鎮漁業界的鄉親，全力推薦許乃文，讓許當選，來為漁業界服務、爭取更多權益。

漁界挺 前鎮前景看好

「前鎮漁港是高雄重要的魚貨批發集散地，從事漁業的勞動人口也相當多！」許乃文表示，當選後一定會跟市長陳其邁好好研擬，讓更多國家看到前鎮漁港，而這幾十年來民進黨執政期間向中央爭取「高雄港聯外高架道路」，連通前鎮、旗津、高雄港第三到五貨櫃中心，不只提高港運間的運轉效率、舒緩漁港路的交通吃重比例，也讓港區間的交通道路使用更安全。

許乃文獲得漁業界各代表的支持，讓他對選情更具信心；許表示，他是政壇新人，開拓票源本不容易，但會努力認真去做，當選後將為前鎮漁業打拚，替漁民爭取更多權益。

(中國時報)