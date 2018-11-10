做最好努力 龍籲一定要投票

2018年11月10日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

尋求連任的台中市長林佳龍9日邀彰化縣長魏明谷來參觀花博並讚聲，總部並推出CF《為你驕傲》影片，主打台中人的城巿光榮感。林佳龍9日表示，這次整個政治環境對執政黨很不利，「必須做最好的努力，但也要有最壞的打算」，呼籲支持者要有危機感，當天一定要投票。

林佳龍推動「中彰投苗區域治理平台」，台中舉辦花博，彰化縣長魏明谷來讚聲，縣府團隊參訪花博豐原展區葫蘆墩園區，看到笑容滿面的Q版八卦山大佛，魏明谷表示，大佛有保佑，祝林佳龍連任成功。大佛成為花博最「神」氣的助選員。

台中市長選舉陷入拉鋸戰，林佳龍9日表示，這次選舉氣氛很奇特，近期各家民調差異很大，台中這座城市正在進步，市民有感，希望用政績化作選票，他誠懇拜託台中市民「要有危機感！」投下手上神聖的一票。

林佳龍說，以目前來說，整個政治環境，對執政黨是很不利的，所以必須做最好的努力，但也要有最壞的打算。過去4年來，他與市府團隊幾乎不眠不休，把過去沒有做或沒有做好事，全力在努力執行，大台中的改變看得見。

林佳龍表示，市民應都有感覺到現在台中的進步，如果城市在進步，當然市府團隊會得到市民肯定，所以各方民調的看好度高；至於民調支持度，林佳龍認為，因涉及不同機構或表態程度，也會做為參考之一，但內部民調自己仍有一定領先，希望市民將對政績與花博的滿意化作選票支持。

(中國時報)