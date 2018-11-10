就愛喵星人 王麗萍提浪浪政見

黃慧如先收養了一隻，接下來其他貓好康逗相報，紛紛前來光顧。（劉秀芬攝）

友善列印
中國時報
／連線報導
雲林縣長候選人王麗萍收養的「黑妞」，黝黑發亮的毛色胸前，有一方倒三角形白斑，好像繫著潔白領巾，十分優雅。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍是唯一提出「浪浪友善」毛小孩政見的雲林縣長選將，她養了3隻貓「米格斯」、「虎斑」和「黑妞」，各有不同性格；特別的是，虎斑是雄貓，卻最愛撒嬌，特別喜歡把自己裹在王的裙擺內，讓王覺得「黏ＴＴ」的。

王麗萍把阿公留下來的百年古厝加以整修建立「蓋亞基地」，也是她目前在雲林的居所。其中，米格斯是蓋亞的「原住民」。蓋亞有人進駐後，米格斯自己跑來，王麗萍索性收容，後來米格斯生下新蓋亞之子虎斑及黑妞，但3母子女跟著她並不受寵，因為她有得吃，3貓才有得吃，如果她草草外食，3貓又不愛吃飼料，往往餓肚子。

王麗萍表示，3隻貓的性格都不一樣，米格斯因為「為貓母」，顯得穩重沈靜，有著黝黑發亮毛色、胸前掛著三角領巾形白毛的黑妞最頑皮；虎斑是唯一的雄貓，卻最喜歡撒嬌，她只要一坐下來，牠就躲進她的裙擺內，將自己裹在裙子內「躲貓貓」，一聽到她的車聲回來，便衝到院子，她一打開房門，牠就衝進去，希望她陪牠玩。

位於台南市楠西區的江家古厝行動城堡咖啡館，開店不到1年，也已收編數隻歲數、花色不同，不請自來的喵星人。業者黃漢威的員工黃慧如先收養了1隻，接下來其他貓好康逗相報，紛紛前來光顧，常客就有4、5隻，於是蓋了一座2層樓大貓籠，讓年齡較小的貓可以有休息睡覺的地方，免受附近流浪狗干擾。

平常貓咪就在古厝、咖啡館到處亂跑，爬樹、撲蝶、互相追逐，較大膽就在喝咖啡客人腳下流轉，到處跳上跳下，每到放飯時間喵星人就自動集合。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

做最好努力 龍籲一定要投票 喜鵲飛來 店家又愛又頭痛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。