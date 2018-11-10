就愛喵星人 王麗萍提浪浪政見

2018年11月10日 04:11 中國時報 許素惠 、 劉秀芬 ／連線報導 ／連線報導

雲林縣長候選人王麗萍收養的「黑妞」，黝黑發亮的毛色胸前，有一方倒三角形白斑，好像繫著潔白領巾，十分優雅。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍是唯一提出「浪浪友善」毛小孩政見的雲林縣長選將，她養了3隻貓「米格斯」、「虎斑」和「黑妞」，各有不同性格；特別的是，虎斑是雄貓，卻最愛撒嬌，特別喜歡把自己裹在王的裙擺內，讓王覺得「黏ＴＴ」的。

王麗萍把阿公留下來的百年古厝加以整修建立「蓋亞基地」，也是她目前在雲林的居所。其中，米格斯是蓋亞的「原住民」。蓋亞有人進駐後，米格斯自己跑來，王麗萍索性收容，後來米格斯生下新蓋亞之子虎斑及黑妞，但3母子女跟著她並不受寵，因為她有得吃，3貓才有得吃，如果她草草外食，3貓又不愛吃飼料，往往餓肚子。

王麗萍表示，3隻貓的性格都不一樣，米格斯因為「為貓母」，顯得穩重沈靜，有著黝黑發亮毛色、胸前掛著三角領巾形白毛的黑妞最頑皮；虎斑是唯一的雄貓，卻最喜歡撒嬌，她只要一坐下來，牠就躲進她的裙擺內，將自己裹在裙子內「躲貓貓」，一聽到她的車聲回來，便衝到院子，她一打開房門，牠就衝進去，希望她陪牠玩。

位於台南市楠西區的江家古厝行動城堡咖啡館，開店不到1年，也已收編數隻歲數、花色不同，不請自來的喵星人。業者黃漢威的員工黃慧如先收養了1隻，接下來其他貓好康逗相報，紛紛前來光顧，常客就有4、5隻，於是蓋了一座2層樓大貓籠，讓年齡較小的貓可以有休息睡覺的地方，免受附近流浪狗干擾。

平常貓咪就在古厝、咖啡館到處亂跑，爬樹、撲蝶、互相追逐，較大膽就在喝咖啡客人腳下流轉，到處跳上跳下，每到放飯時間喵星人就自動集合。

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(中國時報)