2018年11月10日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲青年支持者眾，市議員王鴻薇9日揭露北市15至24歲、25至29歲失業率卻是六都之冠，看了相當諷刺，去年就業人數更驚見負成長，她痛批柯P改變成真讓失業上升，卻還不知不覺。北市就服處對此回應，青年就業磨合期有1至2年，導致摩擦性失業高。

根據行政院主計處統計，六都15至24歲青年失業率台北市14.7％，為六都最高，比新北市7.8％高出1倍之多；25至29歲的青年失業率，北市也高達7.5％，仍是六都最高。

王鴻薇說，北市有很多來自外縣市的「北漂青年」，嚮往台北進步繁榮，如今北漂找工作卻面臨困境，從就業人口成長來看，柯市府平均每年創造4000多就業人數，前市長郝龍斌任內，甚至遇上金融海嘯，每年平均還創造1.4萬人，更不可思議的是，去年全國經濟成長2.6％，北市就業人口數依舊衰退。她痛批，改變成真讓失業上升，拜託網紅柯市長，認真做事不要苦了市民。

就服處長游淑眞說明，北市青年超過7成是大專以上畢業生，畢業後謀職有1至2年磨合期進出職場，從北市29歲以下長期失業者今年只有62人分析，代表青年失業問題是摩擦性失業居多，為改善磨合期過長，和企業策略聯盟，進行實習或在校體驗、模擬面試，降低摩擦性失業率。

至於就業人數負成長，游淑眞指出，以2017年從業人數比較，代表中小企業關廠歇業，整體景氣不佳造成工作機會減少。

(中國時報)