邱素貞顧選情 積極拜票

尋求連任的民進黨東南區市議員邱素貞服務口碑不錯，近期全力固票。（馮惠宜攝）

友善列印
中國時報
馮惠宜／台中報導

尋求連任的民進黨台中市東南區市議員邱素貞用心服務，基層口碑佳，此次外界認為選情相較穩定，卻讓她擔心因此造成選民支持度鬆懈、分散票源，最近馬不停蹄，全力加緊固票請託，希望安全過關。

鑒於台中市敬老愛心卡每月有1千點額度，持卡人可免費搭乘中部5縣市的市區公車，因台中市已推出10公里公車免費政策，敬老卡使用率偏低，邱素貞積極爭取擴大敬老愛心卡功能，希望讓長輩及身心障礙者，享有更周全便利的服務。

目前已成功爭取敬老愛心卡擴充使用搭乘計程車、到衛生所及診所看診，折抵健保門診基本部分負擔，還能扣點免費使用國民運動中心健身房等設施，鼓勵銀髮族走出戶外。

此外，每逢公立幼兒園招生季，因為僧多粥少，常出現家長大排長龍，等待抽籤的現象，邱素貞成功爭取了文小66新設國小及幼兒園，將加速規畫；東峰國中部分空間作為非營利幼兒園使用，並且積極推動開辦東、南區親子館，希望能減輕家庭育兒的負擔。

邱素貞表示，她的服務理念就是「將心比心」、「只要不違法就要想辦法」。不過，近來有心人士刻意散播邱素貞穩當選的不實謠言，已嚴重分散她的票源。她除綿密拜票外，也呼籲支持者堅定信心，用選票來鼓勵認真的議員，不要分票，避免叫好不叫座，出現遺珠之憾。

(中國時報)

北市青年失業冠六都 拉抬林新丁 蘇治芬李進勇終同框

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。