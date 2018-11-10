邱素貞顧選情 積極拜票

2018年11月10日 04:11 中國時報 馮惠宜／台中報導

尋求連任的民進黨台中市東南區市議員邱素貞用心服務，基層口碑佳，此次外界認為選情相較穩定，卻讓她擔心因此造成選民支持度鬆懈、分散票源，最近馬不停蹄，全力加緊固票請託，希望安全過關。

鑒於台中市敬老愛心卡每月有1千點額度，持卡人可免費搭乘中部5縣市的市區公車，因台中市已推出10公里公車免費政策，敬老卡使用率偏低，邱素貞積極爭取擴大敬老愛心卡功能，希望讓長輩及身心障礙者，享有更周全便利的服務。

目前已成功爭取敬老愛心卡擴充使用搭乘計程車、到衛生所及診所看診，折抵健保門診基本部分負擔，還能扣點免費使用國民運動中心健身房等設施，鼓勵銀髮族走出戶外。

此外，每逢公立幼兒園招生季，因為僧多粥少，常出現家長大排長龍，等待抽籤的現象，邱素貞成功爭取了文小66新設國小及幼兒園，將加速規畫；東峰國中部分空間作為非營利幼兒園使用，並且積極推動開辦東、南區親子館，希望能減輕家庭育兒的負擔。

邱素貞表示，她的服務理念就是「將心比心」、「只要不違法就要想辦法」。不過，近來有心人士刻意散播邱素貞穩當選的不實謠言，已嚴重分散她的票源。她除綿密拜票外，也呼籲支持者堅定信心，用選票來鼓勵認真的議員，不要分票，避免叫好不叫座，出現遺珠之憾。

(中國時報)