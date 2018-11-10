以核養綠公投 6縣巿長候選人不同意

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中國時報
曹明正／高雄報導

1111高雄反空汙大遊行前夕，南台灣廢核行動聯盟9日公布台南、高雄、屏東3縣巿首長候選人對於公投第16案「是否同意公投第16案，即廢除2025非核家園條款？」的意見動向，屏東潘孟安、李鎔任，高雄陳其邁，台南黃偉哲、蘇煥智、陳永和6人均回覆不同意，只有台南高思博同意。

南台灣廢核行動聯盟透過問卷收集南高屏3縣巿首長候選人對於公投第16案的態度，另一題問到是否支持核三廠屆齡除役？屏東潘孟安、李鎔任，高雄陳其邁，台南黃偉哲、蘇煥智、陳永和、高思博等7人回應支持。

這兩題問卷，高雄韓國瑜、蘇盈貴、璩美鳳，台南許忠信、林義豐未回應，屏東蘇清泉回覆不回應。

地球公民基金會主任蔡卉荀9日表示，公投16案名為「以核養綠」，其實能源配比主張2025年40％燃煤、30％燃氣、20％核能、10％再生能源。

對照目前「非核減煤」的50％燃氣、30％燃煤、20％再生能源，燃煤還多了10％，再生能源卻少了10％，換言之不是「以核養綠」，而是「擁核燒煤」。

9日3縣巿首長候選人對公投16案的意向公布，共有14環團、30餘人出席，他們呼籲1111高雄即將舉辦反空汙遊行，各首長候選人不要只是去政治作秀，而是具體提出他們對於反空汙的政見，尤其未回應及不回應的人，更該向選民講清楚。

(中國時報)

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