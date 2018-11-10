陳學聖轟鄭文燦 假動工騙選票

國民黨桃園市長候選人陳學聖（右）、市議員魯明哲，質疑桃園市府工程假動工。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖、市議員魯明哲9日共同召開記者會，痛批鄭文燦為掩飾鐵路地下化及機場捷運中壢延伸線建設零進度，巧立名目假動工封閉元化地下道車道，「假藉道路封閉行政治算計」，罔顧市民安危及不便，是為騙取市民的選票。

市府回應，該工程是交通部鐵道局主辦不是市府，在動工前有中新地下道拓寬、A22橫渡線降挖以及A23站變更設計等配合工程，交通部在9月舉行A23站及鐵路地下化先導工程動工，是桃園重大建設的里程碑，機車道封閉不是作秀，鐵道局要進行A23站體的連續壁開挖，因為緊鄰機車道，所以請市府封閉機車道，以策安全，這是經過道安會報確定的分階段封閉計畫。

陳學聖指出，A23站主體建築物屬特種建物，需從地下2層變更設計為地下3層，設計內容仍在辦理設計修正作業，還沒有特種建物建築執照，何來動工之說，甚至裝模作樣封閉元化地下道，根本就是把往來前後站的市民當傻子耍。

魯明哲說，地下道完全封閉延後至12月中充滿選舉考量，元化地下道尖峰時段單向行經的汽車數約400輛，機車數約1500輛，為了假動工，市民行的權利被剝奪，現場會勘發現應該封閉4的機車道完好如初，根本沒有動工跡象，還聘請2位交管人員指揮交通，浪費公帑。

陳學聖說，元化機車道封閉，因市府的心虛導致公告不清楚，很多騎士誤以為可以直接行駛汽車道，險象環生。

(中國時報)

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