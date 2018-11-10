翁章梁要村里升級 吳芳銘從觀光下手

2018年11月10日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長候選人以政見吸引選民，民進黨縣長候選人翁章梁提出「村里升級」，他說未來將做全縣生活大調查，了解各村里需求，提出對策，依照輕重緩急，解決鄉親生活的苦；無黨籍候選人吳芳銘則從文化觀光下手，提出「235愛上我．家己人的友善旅行城市」，以陸、海、空三方思維打造觀光帶狀旅遊線。

翁章梁表示，嘉義縣幅員廣大，許多基礎建設年久失修，許多鄉親飽受淹水之苦，因此他提出「村里升級」政見，共分成「村里體檢」、「地產地消」、「地景再造」、「社區互援」等4部分。翁章梁還強調，唯有以村里為單位，才能對症下藥，滿足鄉親生活所需，提高就近便利的生活品質及環境。

翁章梁說，自從跑基層以來，觀察到許多縣民結婚常租借的公共空間十分簡陋，未來將公私合作，使空間、設施提升，讓使用者更舒適；調查社區內閒置可供耕作的空間，發展社區公有農園，用有機堆肥與自然農法耕作，除讓老人家可以勞動外，也可供應老人共食的食材，同時鼓勵具有觀光參訪潛力的社區推動「農夫市集」，帶動自產自銷。

過去曾任嘉義縣文化觀光局長的吳芳銘認為，為深化嘉義縣的觀光發展，需以文化為底蘊，為觀光產業加值，打造魅力景點，聯結陸、海、 空交通網路，串聯大眾運輸工具與數位科技，振興加值文化觀光產業。

在陸方面，吳芳銘提出開發大阿里山地區、中埔和大埔台3線沿線，發展生態、茶文化旅行特色旅程，並串連民雄、嘉義市和水上，推動沿線節慶活動觀光化，打造台1線慢遊的觀光廊道。

至於海空部分，吳芳銘強調，打造布袋漁港、商港、遊艇港，3港整體規畫，連同跨港大橋、海埔新生地，開闢成前往澎湖、南方四島和延伸至大陸的商港及藍色公路，還要爭取水上機場成國際機場，吸引國際觀光客。

(中國時報)