拍桌飆罵公務員 舒翠玲鞠躬道歉

2018年11月10日 04:11 中國時報 蔡依珍、呂筱蟬／桃園報導

桃園市議員舒翠玲遭爆對公務員出言不遜，舒坦言因會議時間延後1小時獨漏她沒通知、又目睹名牌遭不斷調動才會情緒失控，除當天就向公務員表達歉意，9日再度一鞠躬當眾道歉，講到激動處忍不住淚崩鎮。

舒翠玲遭爆料今年4月在平鎮區四里聯合活動中心說明會，對基層公務人員大動肝火、甚至拍桌質問座位安排邏輯，直到其他人陸續進場緩頰且承認錯誤，重新安排座位才平息怒火，影片深夜一出網路一片撻伐。

舒翠玲9日坦言情緒管控不佳、對基層公務員口氣不當深深一鞠躬道歉，她解釋平鎮區公所多次故意遺漏不通知她，多次在議會反映，4月16日她獲報2點半開始，到場發現只有她1人才知延後1小時，且隔著玻璃看到承辦員不斷挪移她位置的牌子，才會情緒失控要求解釋，當天平緩後也有表達歉意，強調不在意坐哪裡，只是目睹名牌被換來換去非常不舒服，講到激動處一度哽咽落淚，仍坦承自己錯誤：「造成大家對議員負面印象真的非常抱歉，對基層公務人員也致上最真摯的歉意！」

中壢區市議員選情陷入膠著，市議員梁為超深陷「穩當選」流言，他表示選舉沒有絕對，中壢前段班3名候選人幾乎囊括投票率的5成支持度，剩下的18名候選人要搶8席次，競爭如此激烈，當然一票都不能少，希望選民集中火力支持，勿聽信穩當選的說法。

(中國時報)