選舉布條拆掛爭議 鬧上法庭

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中國時報
巫靜婷、／苗栗報導

苗栗縣卓蘭果菜市場主任張燈滎投訴指出，山城農民後援會11月初於卓蘭自發性懸掛的選舉布條，遭到選舉宣傳車馮姓司機割下帶走，前鎮民代表賴光輝見狀上前阻擋，反被提告妨害自由，果農忿忿不平指馮男是受民進黨籍縣議員陳春暖指使才提告，但陳澄清，對此案不了解，更未指使任何人提告，指控子虛烏有。

山城農民後援會自10月底在卓蘭等地區懸掛「民進黨不倒、農業不會好；民進黨不倒、葡萄賣不好」布條，抗議中央政府只顧政治鬥爭卻不顧基層農民面臨價格崩盤、銷路短少的危機。

張燈滎表示，日前發生懸掛的選舉布條遭馮姓司機割下帶走，前鎮民代表也是當地果農的賴光輝見狀追車，上前告知已割下的布條不可帶走毀損，馮姓司機立即駕車掉頭離開，幾日後賴便得知自己被告妨害自由。

卓蘭果農得知布條被割氣憤難平，懷疑馮姓司機本身也是當地梨農，雖為深綠傾向，應不至於會偏激到主動割下布條，還反告同為果農的賴妨害自由，認為幕後是尋求連任的現任議員陳春暖執意要他提出告訴。

陳春暖澄清，雖知道卓蘭布條被拆有果農提出告訴，但對整個案情都不清楚，也從未指使任何人提出告訴，認為這項指控是子虛烏有。

張另提到，卓蘭水梨價格最好時，1公斤為130元，今年大幅降至60元，梨農賠本銷售、血本無歸，肥料、農藥、資材統統漲價，唯獨水果跌價至成本以下，叫人情何以堪？

(中國時報)

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