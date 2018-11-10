化身舞棍 鸚鵡熱情搖擺

2018年11月10日 04:11 中國時報 黃國峰／台中報導

老酒鑑定師簡宇靖每天開店第1件事，就是把5隻鸚鵡拿出來曬太陽，用針筒一隻隻慢慢餵飼料奶，5隻鸚鵡每天吱吱喳喳地陪顧店，好不熱鬧。

簡宇靖每天在店門前「曬鳥」時，肉桂小太陽、路頂客、陸頂客、鳳梨小太陽、藍眼巴丹5隻鸚鵡一字排開，總吸引路人目光，停紅燈時，一隻隻搔首弄姿好有趣，綠燈了，都捨不得走，有小朋友還特別要求爸媽停下來，讓他們多看一會，也有不是菸酒愛好者，有空沒空就來看鳥。

Zoe是其中1隻藍眼巴丹，全身白色羽毛，是最早來店裡的鸚鵡，喜歡音樂，只要聽到音樂就會鬼吼鬼叫，還會熱情地左右擺頭，隨著節奏跳舞，附近鄰居無人不曉，可說是店的招牌店鳥。

簡宇靖指出，並沒有特別教牠說話，但牠會模仿人類發出類式「你好」、「爸爸」、「肚子餓」的聲音，有時顧店累了，去跟牠對話，也相當逗趣。

晚上關店後，簡宇靖會將5隻鸚鵡帶到店裡放飛，一一叫著牠們的名字，會飛過來停在手上，不過簡宇靖提醒，在野外還是不要隨意放飛，有可能會搞不清楚方向而丟失，還有牠們也很喜歡咬東西，有次晚上關在店裡，隔天開店門發現「雪花片片」，原來好幾箱的啤酒紙箱都被咬爛。未成年請勿飲酒

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(中國時報)