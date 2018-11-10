賴揆稱黨內民調 與外界差很大

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中國時報
／台南報導

行政院長賴清德9日參加台南購物節與台南商展開幕時表示，黨內掌握市長候選人黃偉哲的民調，與外界民調有很大的不同，天道酬勤，黃偉哲過去在立法院問政認真，相信市民會作出最好的決定。國民黨台南市長候選人高思博的妻子周韻采則代夫承諾，將爭取重症兒童的權益。

台南購物節有1800個店家，分布全台南；台南商展有近400個攤位在南紡世貿展覽館，9日起連辦3天，今年目標營業額20億，預計將吸引4萬5000人次。

一手創辦台南購物節的賴清德9日南下參加開幕儀式時，針對外界對黃偉哲近日民調遭國民黨台南市長候選人高思博追上回應說，外界民調與民進黨內部掌握的民調有很大的差距，但他相信天道酬勤，肯定黃偉哲過去在立法院認真問政的表現，會得到台南市民的青睞。

台南市重症兒童關懷協會替重症兒童的升學路抱不平，9日提出：一、修改台南區12年國民基本教育免試入學超額比序「多元學習表現」採計原則，重症病童體適能檢測應比照其他就學區一律送分；二、回歸特殊教育法，台南市政府教育局不應再增加其他不合理的私下認定標準等2大訴求，國民黨台南市長候選人高思博的妻子周韻采代表出席時，當場表明認同協會的訴求。

周韻采說，她深刻體會弱勢孩子們就學的艱辛及家長陪伴的煎熬，完全贊同關懷協會的訴求；目前台南市政府的做法並不合理，一旦回歸法律的基本面，就能改善許多問題。她還強調，如果高當選市長，一定會與各相關團體和家長充分會談，全力配合。

(中國時報)

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