毛小孩健康餐 獸醫最推雞胸肉

貓咪「福貴」外表有黑色條紋，個性好動又可愛，是吳小姐一家人的最愛。（賴佑維翻攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

中壢市著名的大時鐘商圈，是中壢年青人最愛逛街買服飾的地方，在一家不起眼的小店面中，有隻受歡迎的狗店長「古古」，牠每天到店裡上班一定打扮漂漂亮亮才要出家門，只要牠往櫃台一站，馬上就會吸引客人上門，堪稱最稱職的狗店長。

吳姓民眾飼養的貓咪「福貴」是隻可愛的公貓，不但喜歡在家中東奔西跑，也喜歡向主人討「拍拍」，雖然有時候不太愛理人，但黏起來卻怎麼甩都甩不掉，堪稱變臉比變心還快。

在新竹市交通隊服務的林致江，今年3月領養一隻3個月大的米克斯，因毛色白皙取名「皓皓」，不過皓皓年紀小，需要陪伴，林致江於是又到新竹縣的收容所領養一隻貴賓FEFE，兩隻寶貝最喜歡咬來咬去爭寵，林致江希望能夠陪伴牠們一輩子。

飼養米克斯犬「灣灣」的陳姓飼主說，灣灣是女生，今年1歲多，怕生、愛撒嬌，平時在家最愛玩你追我跑，逗趣的互動常惹得家人哈哈大笑。

寵物上了年紀要注意吃得健康，獸醫師陳政偉表示，可換低脂高消化、心臟處方飼料，少吃零食，不然就是飼主自己動手做，可改為水煮雞胸肉較健康。以狗為例，運動量也依狗為異，有些狗在外面情緒穩定，每天保持固定運動，有助健康。

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(中國時報)

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