徐榛蔚掃街拜票 鐵粉力挺

花蓮縣長候選人徐榛蔚（左）9日拜票時，有鐵粉戴著前縣長傅崐萁擔任立委時的文宣帽子，感動不已。（徐榛蔚競選團隊提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣長候選人徐榛蔚選前全力衝刺，9日前往南區鄉鎮掃街，鐵粉選民熱情相挺，有人甚至戴著前縣長傅崐萁多年前擔任立委時期的文宣帽前來加油，讓徐榛蔚相當感動，她強調一定會延續、營造幸福大花蓮。

全力衝刺 互動零距離

徐榛蔚昨天前往玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等南區鄉鎮拜票，與鄉親互動零距離，不論是握手、擁抱或合影，一律來者不拒，更有攤商要求在店門口簽名留念，民眾紛紛放鞭炮迎接，不少婆婆媽媽更是圍著分享潤喉清肺的祕方，叮嚀要照顧好身體，場面溫馨。

富里鄉與玉里鎮是台灣知名的縱谷米倉，徐榛蔚有感而發表示，政府應改善兩岸關係、減緩國際外交緊張衝擊，為全台農特產品找出路，未來她將推動成立「花蓮品牌形象館」，串聯農會、農改場等單位體系，攜手行銷縣內優質農特產品，同時，透過雲端網路平台與世界城市無縫接軌，拓開銷售管道，俾提高農友收益。

捲美甲風波 劉曉玫澄清

此外，民進黨縣長候選人劉曉玫被爆料，掛名妹妹劉雅茹經營的「赫司緹雅」美甲公司負責人，讓外界觀感不佳，劉曉玫昨澄清，公司確實是她協助妹妹設立，但僅是義務擔任妹妹的「零股」法律負責人，實際負責人仍是妹妹。

劉曉玫強調，因妹妹的公司品牌、設計彩繪作品都被仿冒過，但妹妹不擅長處理商標和著作權等法律事務，她沒有任何股份，只是義務掛名協助，她也相信掛名風波對妹妹不會有影響，對妹妹的美甲事業十分具有信心。

(中國時報)

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