改造新竹 林智堅活化舊市場

2018年11月10日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市是北台灣發展最早的城市，許多市場設備使用已老舊，基礎建設亟須更新，新竹市長候選人林智堅9日端出「明日新竹─市場改造計畫」政策，將以過去4年改造市場的成功案例為基礎，持續活化竹市公有市場，讓傳統菜市場更舒服友善便利。

持續改造6處市場

林智堅表示，他上任後積極活化老舊市場，市場不僅有經濟功能，更是城市記憶與文化的保溫箱，因為它滿足了市民的日常生活所需，未來仍將持續改造市場成為新竹市的觀光景點。目前市府團隊正在推動竹蓮市場ROT案，除了更新硬體建設也重新規畫，帶來很好的成效，竹蓮市場目前每天都是人潮滿滿。

東門市場則以創新思維，突破傳統市場的使用方式，設立青創基地，讓舊市場湧入新客群，成功把人潮帶回市場。他說，透過重新規畫可讓市場轉型，針對市場改造計畫他也提出4大原則，包括透過提供乾淨、明亮的空間、融入社區服務系統、青年創業基地等多功能使用，讓傳統市場成為社區的好鄰居。

未來還要改造的市場有南門、北門、東門、關東、中正、中央商場等6處市場，其中關東市場預計投入4000多萬元，打造圖書館、客家兒藝中心。

南寮觀光動脈通車

此外，林智堅此任積極打通的生活、經濟、觀光交通動脈「南寮大道」，在地方居民等待了14年後，昨天也正式竣工通車，未來從台68快速道路可直通港區，改善過去周邊道路壅塞情況。

(中國時報)