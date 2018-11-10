魏找賴揆助陣 王趕場勤拉票

行政院長賴清德9日晚間陪同魏明谷在田中車隊拜票，隨後出席魏明谷在北斗舉行的首場競選連任造勢晚會。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導
國民黨彰化縣長候選人王惠美參加福興同安老人會慶生活動，王惠美一一和與會者舉杯相敬。（吳敏菁攝）

法定選舉日9日起跑，民進黨彰化縣長魏明谷競選連任的首場造勢晚會在北斗鎮登場，行政院長賴清德到場站台力挺，現場上千名支持者高呼「凍蒜」。國民黨縣長候選人王惠美則在北彰趕行程拜票，懇請民眾支持，一起來改造彰化。

賴陪掃街 魏明谷秀政績

魏明谷競選連任造勢活動開跑，賴清德昨下午陪同魏明谷從田中高鐵站出發，在田中市區進行車隊掃街，晚間轉往北斗鎮的造勢晚會。這是賴清德從9合1選戰開打以來，首度與同黨候選人「同框」造勢行程，顯示彰化選情的緊繃與民進黨對彰化縣長選戰的重視。

魏明谷表示，要以政績拚連任，從推動田中車站雙鐵共構建設納入前瞻計畫，並持續拓展田中高鐵站的聯外道路系統，透過任內擘畫的交通藍圖，將讓田中鄉親不只有高鐵和台鐵的大眾運輸系統，更有東彰快速道路連接至台74線、國道1號和國道3號的便利交通設施。

北彰拜票 王惠美提願景

王惠美則在北彰拜票，上午先參加精誠中學的校慶運動會，中午和福興同安老人會慶生活動同歡，晚上參加鹿港國中會長交接，馬不停蹄走入學校和社區爭取支持，誠懇的態度贏得民眾熱烈回應，紛祝她高票選。

王惠美表示，未來將以彰化市為基地，以上海國際時尚展示中心為標竿，引進新的紡織機械工業，產生國際時尚展銷的產業群聚效應，增加機械製造、時裝設計就業機會。鹿港基地也將以古京為標竿，申請世界文化遺產認證，增加文創事業、觀光導覽等新就業機會。

(中國時報)

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