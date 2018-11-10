嘉義查賄26件押16人 成果佳

2018年11月10日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義檢警調8日查獲洪姓樁腳涉嫌為嘉義縣第6選區某縣議員候選人以1票1000元現金買票，當場查扣1萬7000元賄款。洪姓樁腳被檢方聲押，但法官認為無羈押之必要，9日裁定請回。目前嘉義查賄26件，羈押16人，績效獲檢察總長江惠民肯定。

洪姓樁腳 裁定請回

嘉義地檢署檢察官張建強檢察官於8日，指揮嘉義縣警察局、竹崎警分局、刑大偵2隊、科偵隊及嘉義縣調查站，查獲洪姓樁腳於10月間，涉嫌以每票1000元的代價，替嘉義縣第6選區某縣議員候選人買票，要求選民投票支持。

警調帶回洪姓樁腳及數名選民到案，並查扣賄款1萬7000元；其中1萬元是在洪姓樁腳的住處起獲，另外7000元是選民繳回的賄款，全案依違反選罷法偵辦。

此外，檢警調7日查獲嘉義市賴姓樁腳為某西區市議員候選人以1票1000元買票，劉賴姓婦人則以3票1000元為某市長候選人、西區某議員候選人及某里長候選人進行三合一買票，劉賴姓婦人及賴姓樁腳均被檢方聲押。

查賄行動 雷厲風行

不過，法官認為，賴姓樁腳並無羈押必要，裁定20萬交保；至於劉賴姓婦人雖坦承買票，但供詞避重就輕，辯稱家境不好，卻又說自掏腰包幫候選人買票，說法矛盾，違反常情，裁准羈押禁見。

嘉檢目前查獲賄選案件共26件，收押16人，包括1名東區市議員候選人，檢察總長江惠民日前到嘉義召開檢警調查察賄選分區會議時，對嘉義現階段查賄績效在全國名列前茅，頗為嘉許肯定。鑑於下周一起嘉義市議會將召開定期會，一般預料檢警調近日的查賄行動將更雷厲風行。

(中國時報)