台東民進黨3議員候選人紛告急

民進黨台東縣議員第1選區最有希望當選的黃治維也喊出搶救口號。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

九合一選舉投票日逼近，候選人卯足全力做最後衝刺，台東縣議員政治生態向來藍遠大於綠，綠營歷年來僅有1席空間，但因中央執政不力等大環境不利因素，加上這次在第一選區一口氣提名3人的提名策略失誤，有相互瓜分選票之虞，民進黨籍議員候選人紛傳選情告急、搶救。

最多搶1席 卻提名3人

台東縣議員席次共30席，區域縣議員17席、原住民議員13席。綠營歷年來最多1席，第15及16屆甚至連1席都沒有，然而今年選舉因民進黨中央執政不力，民意支持度大幅滑落，衝擊年底選情，讓民進黨提名的3名台東縣議員候選人憂心忡忡，如不「集中選票」恐全都「中箭落馬」。

就本屆選舉資料分析，民進黨當時提名洪宗楷參選，開出4638票的第2高票，加上脫黨參選林參天的3196票，在縣議員第一選區（台東市）民進黨應該還有7000多票的基本盤，保住1席議員席次應是沒有問題。

選票不集中 恐全落馬

但這次執政的民進黨政府在一例一休及年金改革等政策上造成社會爭議不斷，整體大環境對民進黨參選人造成嚴重衝擊，民進黨卻反而在台東縣議員部分提名3人參選，恐會造成相互瓜分票源，更增加當選困難度，面臨可能1席都上不了的嚴重隱憂。

民進黨提名3席縣議員中普遍看好的，是由里長轉戰縣議員的黃治維，高學歷的他擔任里長期間，勤跑基層熱心服務，相當受到里民肯定與支持，加上唯一的七年級「帥氣顏值」頗受婆婆媽媽親睞，原本評估勝選機會不小，如今也已喊出「搶救」口號，可見民進黨在這次選舉的艱困程度，選情岌岌可危。

(中國時報)

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