丁守中射都更3箭 林洲民打臉

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中國時報
林縉明／台北報導

國民黨台北市長丁守中推出提高容積率和一坪換一坪、成立一條龍服務的都市更新局、加速修法拔掉釘子戶等都更3政見，北市都發局長林洲民9日雖未點名丁守中，但林批評提高容積率推動都更是毀滅城市的作法，挺柯、打丁意味濃厚。

丁守中日前發表都更政見，批評柯市府4年來北市畫定更新區域都更完成率不到1％，丁守中認為，台北市老舊公寓多且耐震係數不足，加速防災型都更勢在必行，當選後會成立都更局，並把老舊公寓容積率放寬至300％，同時協助多數住戶對付釘子戶。

針對丁守中都更政見，都發局除了透過新聞稿回應，林洲民昨更親自對外說明，表面上針對柯文哲任內推動都更、公宅工程流標、興隆2區公宅入住等議題說明，實質上是對丁提出政見回應。

林洲民表示，住三容積率從225％提升到300％萬萬不可，這樣做會毀滅城市，以北市住三土地面積約620萬坪適用容積轉移，平均一坪約40萬元計算，一旦容積提高到300％，代表土地價值增加1.8兆，會造成台北貧富不均加速惡化。

至於成立都市更新局，林洲民認為，現行都發局、都更處平行溝通沒問題，一旦變成局與局關係，反而會造成溝通及公文頻繁往來問題，拉長作業時間。

正值選舉倒數階段，外界質疑都發局對外說明政策有選舉考量，林洲民強調，都發局沒有選舉問題，而是針對市政推動成果及外界意見說明，這不叫選舉對應。

(中國時報)

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