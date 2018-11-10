政見錄影 3選將難得同框

2018年11月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣選委會9日舉辦電視公辦政見發表會錄影，讓原本平淡的屏東縣長選情碰撞難得火花，3位屏東縣長候選人也首次同框，3人先禮後兵、握手合影，藍綠不約而同針對空汙進行攻防，喊出無色覺醒的無黨籍李鎔任則盼在九二共識前提下發展屏東觀光與農業。

因為政見發表採先錄影、後播放方式，因此各候選人預錄時其他人需先迴避，除了抽籤前的短暫碰面，3人幾乎沒有互動，內容也是各唱各調，交集不多。

不過稍早國民黨屏東縣長候選人蘇清泉針對空汙問題提出論述，認為環保署在全台設置76個監測站，屏東僅3站，除建議增設新埤、萬巒等5站，並要求中央增設空汙回饋金，他更強調，若當選縣長將每位縣民各發一個防毒面具，因應日益嚴重空汙問題。

爭取連任的潘孟安則細數每年向環保署爭取各項補助計畫，來加強推動各項汙染源管制工作，從2016年7477餘萬元至2018年的2億7224萬餘元，作為補助縣內公共交通運輸、減少高屏溪揚塵及二行程機車汰換等措施，「從數據就能看出成效」。

無黨籍李鎔任則針對觀光與農業加強論述，強調全世界都知道墾丁，這是屏東驕傲，若以大陸為腹地，強化交通條件，把國際旅客帶進來，農漁產品銷出去，其實屏東遍地是黃金。李強調，自己是虔誠基督徒，盼用愛與和平的方式改變未來屏東，甚至是整個寶島台灣。

(中國時報)