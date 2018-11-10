林佳龍談農業 生產行銷皆重要

台中市長林佳龍（前排圖中）昨出席由台中市政府農業局指導、非凡電視台主辦的「青農圓夢-當我們農在一起」論壇，並和參加者合影留念。（劉朱松攝）

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中國時報
劉朱松／台中報導

由台中市農業局指導，非凡電視台主辦的「青農圓夢-當我們農在一起」論壇9日登場，台中市長林佳龍表示，未來農業不是只有生產，行銷也很重要，因此市府輔導台中市首屆「青年加農」學員，成立「台中市親農運銷合作社」，讓農產品通路與價格都有保障。

林佳龍強調，「青年加農、賢拜傳承」計畫邁入第4年，前3期結訓「青年加農」共121位；其中留農人數106人，留農率達87.6％，這不只是「學、訓、用」，還代表計畫已從播種、發芽到開花結果。

林佳龍認為，政策成功主因除農業局縝密規畫外，很重要的是農業賢拜的不藏私，所以「青年加農」一定要有賢拜來傳承經驗。目前台中市留農耕作面積達127.79公頃，107年尚有47人培訓中。

該論壇在台中長榮桂冠酒店舉行，由非凡電視台副總經理鄧美華開場，還分別邀台中市長林佳龍、台中市副市長張光瑤及台中市農業局長王俊雄等致詞。

王俊雄指出，市府「新五農政策」，是要把農民、農業、農村、農產品，及農產加工品，做很好的連結。農業要源源不斷地有新的生產者或新活力進來，「青年加農、賢拜傳承」計畫，效法師徒制的培訓青農模式，希望成為農業生力軍。

會中也邀「指導賢拜」古東喜，第1期學員古明弘、第2期學員林馬雯及第3期學員黃思庭，分享培訓過程的經驗。現場還有24組青農展示農作成果，希望吸引更多青年朋友回鄉務農，打造更美好未來。

(中國時報)

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