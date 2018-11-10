南投九九峰園區 露曙光

2018年11月10日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

選戰開打，九九峰生態藝術園區案屢遭民進黨批評是「空頭支票」，南投縣長林明溱9日表示，已有1家業者提案，並通過資格審查；全案如順利進行，預計2019年底可簽約並進入履約期。時間是最好的證明，外界不應亂批評！

林明溱說，擔任縣長後動用1億多元，取回賣給中央的土地，辦理九九峰生態藝術園區開發計畫，努力排除困難，辦妥相關程序才開始招商作業。

林明溱表示，園區面積29公頃，將採低密度開發，並設置主題館、植物園、生態園區及露營區等，透過生態教育結合觀光發展，形成特有生態旅遊勝地；鄰近還有草屯鎮工藝智慧園區、鳥嘴潭人工湖，國姓鄉北港溪溫泉及埔里鎮虎頭山風景區等景點，將形成烏溪線觀光旅遊走廊。

南投縣觀光處長王源鍾說，九九峰生態藝術園區BOT案由縣府提供土地，徵求民間規畫，目標是強化自然景觀特色，並延續既有生態藝術特質，發展為兼具環境教育、生態保育、觀光遊憩、藝文展演等元素的多功能園區。

王源鍾表示，後續將針對業者提案進行政策需求評估，預計2018年底完成第1階段初審；第2階段預定於2019年5月，公開徵求其他申請人，7月底完成甄審，縣府將與最優申請人進行議約，預計於2019年12月完成簽約。

(中國時報)