反賄選 澎湖抓鬼大隊成軍

澎湖青年陣線成立抓鬼大隊，宣示反黑金、反賄選、反暴力、打破金權政治的決心。（陳可文攝）

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中國時報
陳可文／澎湖報導

澎湖年輕人熱中參與政事，「澎湖青年陣線」抓鬼大隊成軍，展開反賄選大作戰，訴求打破金權政治、推倒政治高牆、傳遞社會正能量，祈求一場乾淨選舉。

選戰白熱化，澎湖賄聲賄影甚囂塵上，澎湖青年陣線主打乾淨選舉實踐清廉政治，特地邀請知名抓賄選鼻祖、2018全國抓鬼大隊長蔡百修及副大隊長韋添成跨海助陣，號召澎湖鄉親、志工媽媽組織「澎湖抓鬼大隊」。

大夥齊聚澎湖地檢署門口宣示反黑金、反賄選、反暴力、打破金權政治的決心，抓鬼大隊即刻上路，協助檢警調端正選風。

蔡百修表示，台灣選舉多是黑金結合，有權有勢有能力買票的人才能當選，沒錢沒背景的好人幾乎沒有出頭天，他希望看到更好的台灣，所以反賄選就從自己做起。

青年陣線澎湖縣議員候選人冼義哲強調，澎湖政治不髒，那些居心叵測有心人弄髒了；馬公市代表候選人謝佑康表示，地方已有多起疑似賄選案例，尤其越接近選前越嚴重。

湖西鄉代表候選人賴立凱指出，多次掃街拜票時常有民眾暗示我準備了多少錢，甚至露骨直白說沒有錢就不可能當選，但是我深信堅持理念一定有選票。

澎湖青年陣線強調，我們起身入政堅拒賄選，誓言要揪出這些惡鬼，把政治弄乾淨，呼籲選民自主覺醒改革風氣，今年是歷史的關鍵，澎湖鄉親要正確抉擇。

(中國時報)

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