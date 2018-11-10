王姬方斥抹黑 陳碧玉不理會

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中國時報
／台南報導

距離年底投票日愈近，台南市議員選情升溫。基進黨台南黨部9日下午發布新聞稿，宣稱第5選區基進黨候選人王姬方遭到不實抹黑，矛頭直指同選區民進黨市議員候選人陳碧玉；對此陳碧玉回應，不予理會這樣不理性和自抬身價的說法，呼籲對方把握時間拚選票。

王姬方指出，台南市第5選區（善化、安定、新市、山上、新化）應選5席，並有1席婦女保障名額，本次選舉共有10人參選，她是本區唯一1位代表第三勢力參選的候選人，自選舉之初即備受期待，但也因為同為女性的身分，被視為民進黨籍候選人的最大對手。

王姬方表示，從她今年6月宣布參選市議員後，地方謠言和耳語不斷流傳，有的人說她是國民黨前台南市議長李全教派來參選的，也有人說她是前安定鄉長的女兒來拚議員選舉；直到8日晚間有選民傳訊問她，是否被對手陣營搓湯圓搓掉了？才使得她忍無可忍，透過黨部發布新聞稿反擊。

「選舉有需要選成這個樣子嗎？」王姬方表示，台灣政治被官二代、政二代把持，有人做了許多屆議員，還希望讓妻子、兒女繼續延續，根本就是把民主當世襲；同時，還不是用政見、理念讓民眾願意支持，而是使用抹黑造謠的手段打擊對手，意圖使人不當選，這種小手段只會令人不齒，「相信選民的眼睛是雪亮的，可以分辨究竟誰才能讓新市走向不一樣的未來！」

基進黨台南黨部表示，目前正在蒐集證據，未來也不排除對耳語傳播者提告意圖使人不當選。

此事被外界解讀暗指民進黨市議員候選人陳碧玉，對此陳碧玉回應，指她和競選團隊每天一步一腳印認真拚選舉，「從頭到尾都沒有把基進黨看成民進黨的最大的競爭對手，所以我們不予理會不理性、自抬身價的說法。」

陳碧玉強調，民進黨是泱泱大黨，一直都很正面選舉，距離投票日剩下十幾天，她呼籲對方應多關心弱勢團體和教育，盡量去拚選票，共同為正面選舉努力。

(中國時報)

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