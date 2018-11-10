辯論無交叉詰問 侯蘇互槓

國民黨新北市長候選人侯友宜9日發動「百街拜票」行動，向通勤族問候拜票。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長候選人辯論會將於12日舉行，雙方協調後確定沒有交叉詰問，民進黨新北市長候選人蘇貞昌9日酸說，這是單向的演講，侯友宜老用取巧方法，就是要贏到自己的好處。侯友宜表示，已答應辯論，對手卻仍利用夾報抹黑不敢辯論，「讓人看了很難過！」

蘇質疑辯論時間方式

蘇貞昌說，侯友宜總說自己不拒絕辯論，但在登記參選時，卻勾選沒有辯論；拖了82天，八成以上新北市民要看到辯論，民調也產生變化，一直被質疑後，才終於說要辯論。

蘇貞昌表示，侯友宜參選後各種問題暴露出來，不但對市政不了解、對法令不熟悉，且常常說話說得很滿，做的卻是另外一套。民主時代就是要公開透明，要當首長的人就要面對檢驗，侯友宜老用取巧方法，就是要贏到自己的好處，如用取巧的99塊門牌就可以不用繳房屋稅。

蘇貞昌也說，台北市的辯論在周六下午，侯友宜選擇的辯論卻是在周一上午；人家的辯論可以交叉詰問，侯友宜就是不肯；人家的辯論是全國性電視台直播，侯就用一個地方台。

蘇貞昌說，只要侯同意，可以找全國性電視台來播、來主辦，讓八成以上新北市民可以看到，但侯都不肯，時間也壓得很短，不知在擔心什麼？

侯友宜表示，已經答應辯論，對手利用老招數夾報抹黑不敢辯論，「讓人看了很難過！」何況像台中市林佳龍、桃園市鄭文燦，公辦辯論會的規則就是這樣，「如果老縣長說這個方式不對，那不是在說包含林佳龍、鄭文燦的公辦辯論都不對？」

侯控夾報抹黑老招數

侯友宜指出，7多來他對市政非常嫻熟，很多建設都是老縣長以前沒有做過，「我倒覺得老縣長應該要多花一點時間，因為我都很熟了啦！」最希望在辯論台上好好的談政見，不要再談一些是是非非、抹黑奧步。

新北市長辯論會12日上午10時在新視波有線電視公司登場，每位候選人各12分鐘發表政見，隨後由4位提問人各發問1分鐘以內的1個問題，候選人依抽籤號次回答3分鐘，最後雙方各進行12分鐘結論，全程約82分鐘。

(中國時報)

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