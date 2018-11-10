侯友宜百街拜票 直搗民進黨三重票倉

2018年11月10日 04:11 中國時報 葉書宏 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

九合一大選進入倒數關鍵，國民黨新北市長候選人侯友宜9日一早發動「百街拜票」行動，首站選擇綠營票倉三重台北橋頭向通勤族問候拜票，宣戰意味十足。下午侯轉往板橋以車隊掃街，對於綠委質疑又昱公司，侯友宜說：「段宜康說謊也不是只有這一次！」

侯友宜昨日「百街拜票」行動首站挑在綠營票倉的三重台北橋頭，他表示，台北橋頭是三重市民到台北市上班的交通要道，上班尖峰車流量相當大，因此選擇三重作為「百街拜票」行動的拜票首站，跟開車路過的市民揮手爭取支持。不僅機車騎士熱烈回應，連公車乘客都隔窗高舉象徵侯友宜號碼的「2」號手勢熱情支持。

下午侯友宜先到板橋慈惠宮上香祈福，隨後沿著府中路徒步拜訪商家、民眾，來到車隊集結點接雲寺整隊出發，板橋出身的競選總部總幹事林鴻池陪同站上首度亮相的戰車，板橋區議員候選人也都全程陪著掃街，沿途受到民眾的熱烈歡迎。

針對公辦辯論會準備進度，侯友宜說，這7年多來他對市政非常嫻熟，尤其很多建設都是老縣長以前沒有做過，「我倒覺得老縣長應該要多花一點時間，因為我都很熟了啦！」

綠營質疑又昱公司規避財產申報、避稅，侯友宜說，立委只拿第2頁資料出來說，「不要忘了第1頁」、「不要老是把這個資料拿不全的，故意來造假、抹黑，這才是大家最不能忍受的！」侯友宜最後還說：「段宜康說謊也不是只有這一次！」並感嘆「這就是最惡質的一個選風！」

侯也預告接下來的十大造勢活動，除了車隊拜票，造勢活動從樹林開始，就一場接一場，一直到最後的選前之夜。「歡迎所有支持侯友宜的朋友，能夠來給我加油打氣！把票催出來！」

(中國時報)