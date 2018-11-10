柯P太曖昧 白色力量陷誠信危機

2018年11月10日 04:11 中國時報 主筆室

九合一選舉出現兩大意外，一是「南韓北柯」現象，台北市長柯文哲和孤軍深入高雄的韓國瑜，兩位曾經是戰友，一南一北同時展現的跨越藍綠政治能量，吸引大量青年粉絲在網路世界義氣相挺，進而創造強大的外溢效應，一度帶來2020年台灣政治的新想像。但在韓國瑜聲勢迅速超前，甚至強壓柯文哲後，柯P卻開始向綠營傾斜，小野挺陳其邁事件更讓柯P再次陷入誠信陷阱。

台北市長選舉初期民調顯示，在藍綠夾擊下，柯P白色力量仍能殺出重圍，支持度遙遙領先丁守中、姚文智，但韓國瑜聲勢爆起帶動藍營氣勢後，民意開始反轉，丁守中支持度漸漸走升，最新幾項台北市民調都顯示，丁柯差距已在誤差範圍內，藍營嗅到希望，柯P反而自亂陣腳。

過去4年柯文哲努力維持和藍綠陣營保持等距交往，希望以象徵跨黨派的白色力量和進步價值，走出第三路線。然而選戰逼近，面對丁、姚兩人的追擊，柯努力爭取跨黨派支持，卻如同踩高空繩般，就算藝高膽大，也會有失足的時候。

選戰初期，擅於使用網路資源傳達政策與理念的柯P，與各大網紅合作，抓準年輕世代的口味。柯文哲雖是政治素人，講話輕率、無厘頭，但受到鄉民追捧，幾乎集三千寵愛於一身，甚至享有失言免責的特殊待遇。柯在7月初製作的「一日幕僚系列」，不但在Youtube的點閱率破300萬，登上熱門影片第1名，連帶意外捧紅引導藝人邰智源體驗幕僚工作的「學姊」黃瀞瑩，讓柯P聲勢攀上新高，一度穩坐江山。

花無千日好，白目柯P不斷自己挖坑自己跳，一席點閱率破千萬要「學姐」陪吃飯的言論，遭藍綠齊聲痛批物化女性，要求柯道歉，但柯辯稱是媒體沒有平衡報導。柯P的失言，再次被柯粉寬容了。8月底，柯文哲高姿態推出認同「進步價值、光榮城市」等政治主張的「柯P認同卡」，要求市議員參選人要簽署後才能找他同框；不料遭到藍綠議員冷淡回應，老對手民進黨市議員王世堅諷刺柯是在市議會上演「選妃秀」。

選戰逼近，丁、姚兩人步步追擊，柯P努力爭取跨黨派支持，卻如同踩高空繩般，就算藝高膽大也會有失足的時候，「白目」習性三不五時讓他重重摔下來。10月柯文哲出席眷村文化座談會，在談及轉型正義時表示，婦聯會、救國團現在運作都好好的，黨產會管它的過去幹什麼？結果引發泛綠營群起譴責柯，指責他為挖藍營選票而轉彎；柯隔天就改口稱跟婦聯會不熟，並在臉書為自己「錯誤的援引例證」道歉，「白色髮夾彎」同樣引發泛藍網民不滿，落得兩頭不討好，被競選對手嘲諷是「政治軟絲」。

柯文哲原本已經有對婦女「言發不遜」前科，竟然又無端指稱台灣女性同胞沒有化妝就直接上街嚇人，引發眾怒後，柯坦承白目失言。近4年來，柯P在網路上幾乎一枝獨秀，因缺乏對照組，對柯失言的容忍度超高；然而，在「韓流」登場後，形勢悄悄改變，柯的失言和誠信問題都被攤在陽光下檢驗。

韓國瑜在擔任北農總經理時，和柯關係良好，在市議會共同舌戰王世堅而同獲好評，南韓北柯惺惺相惜。國民黨力推六都市長候選人齊聚台北市為丁守中造勢，韓以參加高雄反空汙遊行為由婉拒參加，展現了對柯的義氣。柯文哲的競選總幹事小野卻在次日公布挺陳其邁影片，柯文哲辯稱事後才知，但副市長林欽榮和柯媽早已先後公開挺陳，韓粉指責柯P枉顧江湖道義，柯粉和韓粉互嗆，柯營中的泛藍支持者開始轉向，丁的後勁逐步轉強。

柯文哲3月間曾到台中市考察綠川整治，大力稱讚台中市長林佳龍；日前兩位市長夫人陳佩琪、廖婉如同遊台中花博會，再次上演白綠同框。由於姚文智表示如果蔡總統為了救高雄無法來台北替他站台，將欣然接受；國民黨指控柯文哲和民進黨「白綠密謀」，用「棄姚保柯」交換柯暗助林佳龍和陳其邁。

柯文哲曾因對「兩岸一家親」的說法在電台節目中表示「歹勢」，遭批立場轉彎，民調跌了15%。如今，選戰最後關頭，柯又犯了失言、再道歉的老毛病；外界也嗅到他機關算盡的一面。各界原本期待柯的進步價值能在此次選舉中有進一步的闡述和提升，不料柯反而掉進自己挖的坑洞中，為自己的誠信陷入掙扎。

身為首都市長，一旦連任成功就是與蔡英文總統同等級的政治人物，柯文哲必須重新鞏固支持者的信任，否則不僅連任之途生變，所謂第三路線白色價值也將曇花一現。

(中國時報)