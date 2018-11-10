發票換幹話 捐弱勢作公益

2018年11月10日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

國民黨彙整民進黨失言話語製成的「幹話撲克牌」，成為藍營最佳宣傳小物，新北市議員蔡淑君第一波發起「好話換幹話」活動，說一句好話換一副幹話撲克牌，50副牌瞬間秒殺，蔡淑君自掏腰包再買2000副牌，提供民眾捐發票換牌，一天內送出千副撲克牌，讓蔡淑君感嘆「執政背離民意」，呼籲選民用選票教訓民進黨。

國民黨日前整理民進黨執政2年多來，上從蔡英文總統、行政院長賴清德，下至立委民代、各部會首長的失言內容，挑選最讓人民聽了翻白眼的經典幹話，製成連同2張鬼牌在內的54張幹話撲克牌，每張都寫有幹話內容與出處，分送各地候選人當宣傳小物。

藍營最佳宣傳小物

蔡淑君在10月底時拿到50副幹話撲克牌，在臉書上發起「好話換幹話」活動，只要網友留言說一句「正能量」好話，就可以參加抽獎，短短不到數小時，留言人數竟達974則，蔡淑君只能用手機APP軟體隨機抽出50名網友，又自掏腰包訂製2000副幹話撲克牌，並改採「發票換幹話」活動，每捐出2張發票即可換取1副撲克牌，每人限換10副，發票全數捐給華山基金會。

蔡淑君8日下午5時30分透過臉書直播發起「發票換幹話」活動，民眾反應熱烈，截至9時下午5時許，不到24小時已募得2千多張發票，發出1千多副幹話撲克牌。

4張A是小英「名言」

蔡淑君說，民進黨政府幹話連連，撲克牌中最大的4張A，都是蔡英文總統講過的經典幹話，包括黑桃A「勞工是民進黨心中最柔軟的那一塊」、梅花A「政府公親變事主，勞工要自立自強」、紅心A「民進黨是古意的政黨」、方塊A「台灣的假真的休太多了」，讓全國人民及勞工聽了心在淌血。

有網友在臉書留言，民進黨幹話絕不能少了行政院長賴清德的「薪水低就當作是做功德」，讓行政院一夕淪為功德院，絕對是經典中的經典；也有網友力推賴揆「乾淨的煤」才是年度最佳幹話。另外立委邱議瑩的「勞工抗議都是放錄音帶」、北農總經理吳音寧「我的年薪不到250萬，只有248萬」、總統府祕書長陳菊「新北市機車汙染超越深澳電廠」，也是網友最推讓人聽了血壓飆高的幹話語句。

(中國時報)