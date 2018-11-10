2018年11月10日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨近來脆弱且易怒，動不動就哽咽、流淚、哭泣，活像是受了多大的委屈；要不就是惡言粗語，甚至叫選民去吃屎！看來緊繃的選情讓民進黨陷入集體歇斯底里狀態。

作家小野3次乾哭後，民進黨的哭點突然變得極低。擔任陳其邁陣營總督導的立委管碧玲以及另一名綠委王定宇，在談話性節目雙雙落淚表示，國民黨台北市長候選人丁守中槓上小野，是「這次選舉最醜陋的一幕」。對照兩位立委長期兇悍的問政風格，如今竟如此脆弱，不令人奇怪嗎？

如果丁守中批判小野身為柯文哲競選總幹事，卻越俎代庖支持陳其邁，是所謂醜陋的選舉動作，那不知道民進黨一路抹黑、抹紅、抹黃韓國瑜的手段是什麼？

立委哭完了換閣揆哭。行政院長賴清德在新舊台鐵局長交接典禮哽咽，說不知道該拿什麼去跟普悠瑪罹難者的家屬道歉。認錯、改過是最好的道歉，普悠瑪事件已發生近20天了，交通部長吳宏謀竟然說，最近才知道台鐵人力缺乏。如此後知後覺的交通首長，看來賴揆光哽咽恐怕是不夠的！

除了愛哭之外，民進黨的脾氣還大得很。民進黨發言人鄭運鵬對韓國瑜在旗山造勢晚會上帶唱〈夜襲〉很有意見，認為用軍歌做主題曲很變態，直接在臉書上叫韓粉去吃屎！

如果唱每個當過兵的人都曾唱過的軍歌叫做變態，那民進黨長期的選舉操盤手邱義仁，在擔任總統府祕書長時，針對立委選舉公開表示要把藍軍「割喉割到斷」，又算什麼呢？

民進黨最近的種種行徑像極了幼稚無禮的媽寶，幾乎失去理性溝通的能力，整個黨都不太對勁了！

(中國時報)