2018年11月10日 04:11 中國時報 卓亞雄

距離九合一選舉投票日只剩2周，社會充斥凍蒜、謾罵聲，連執政黨對政務都不怎麼關心，只忙著動員救選情。民進黨吹響「一切為選舉」的哨聲，像高居總統府祕書長的陳菊最近老跑高雄拉票；不少中央政務官不顧假日才可輔選的規定，假公務之名，帶著大筆預算跑「黨營」縣市輔選；綠營立委也不計形象，假巡察之名打擊競選對手。

選舉重要，但沒有急迫的政務待解決嗎？面對施政不滿意度節節升高，政府應警惕民眾對急事緩辦，甚至廢弛政務的不滿。

最近國營事業不斷出包，全台空氣汙染嚴重，都讓民眾「很有感」，因為這些問題都和民眾的日常生活息息相關。10月21日中油開記者會自爆95無鉛汽油出問題，油品檢驗不及格還公開販售，而這影響到至少300萬的汽機車族；未料當天下午更大的災難發生，台鐵普悠瑪列車在宜蘭出軌，奪走18條人命，死傷人數達200人以上。中油油品事件的懲處僅止於副總級，董事長安全過關保住職位，對消費者的理賠反正是納稅人的錢；普悠瑪事故由台鐵局長下台負責，即使輿論抨擊，行政院長賴清德還是不批准交通部長吳宏謀的辭呈。

台鐵9日舉行新舊任局長交接典禮，交長吳宏謀致詞時竟脫口說出「最近才知道台鐵人力非常缺乏」，引發外界譁然。政務官這種從政心態真是令人寒心。

同樣忽略重大民生施政的例子還有空汙問題。天災的發生責任不能全怪罪政府，但若是已知可能會發生危害，卻無積極作為，甚至刻意迴避責任，就有失執政者的擔當。近日中南部空汙極嚴重，台南新營國小在監視器畫面裡「被消失」；台南市崇明國中全體學生戴上口罩參加運動會；到台中花博遊覽的民眾揶揄是在「霧裡看花」，但賴揆為了拉抬台中市長林佳龍的選情，竟然說「台中空氣愈來愈好」！真是睜眼說瞎話。

這幾天西台灣的嚴重霧霾，執政黨苦在心裡口難開，因為這次完全沒法子再把責任推給阿共。吹東風導致大氣擴散條件差，空汙元凶當然是本土汙染源，但賴內閣做了什麼事來防治空汙呢？新版《空氣汙染防制法》自6月底三讀迄今，政府除了嚴查重罰，說不出具體輔導汙染產業轉型的措施，運輸、能源排碳也持續上升，空汙怎麼可能不嚴重？

尤其是選舉到了，執政黨更會找好聽的話講，把潛藏弊端的事先掩蓋起來。例如，蔡政府把台商回流當作是重大政績，卻避談台商回流有中美貿易大戰的因素，更不提有台商是因大陸環境法規大幅加嚴而回流。據了解，不少準備回流台灣的台商多是從事高耗能、高環境成本、低附加價值的產業。國人當然歡迎「鮭魚返鄉」，但政府可不能想要漂亮的成績單，就開後門，結果要全民承擔額外的環境損耗。

執政黨拚選舉最好的方法是拚實實在在的政績，而不是只會美化表面的政績，否則「討厭民進黨」真的會成為台灣最大黨。

(中國時報)