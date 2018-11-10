文化門神之說 何錯之有

2018年11月10日 04:11 中國時報 曹俊漢

柯文哲的競選總幹事小野拍影片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，被國民黨北市長候選人丁守中狠批小野是「綠營文化門神」，小野對此三度落淚，反嗆丁守中「不懂文化」、「有沒有讀過書？」此事引起輿論大譁，普遍認為小野操弄柯文哲白色力量與綠色民進黨合盟，是玩一種選舉策略。但「綠營文化門神」之說何以會令小野落淚呢，令人霧煞煞。

原來小野認為他是一個純潔的文化人，綠營文化門神之說對他是一種抹黑、冒犯。平心而論，這種文化人對文化的見解在承平時期並沒有錯，然而在選舉時期，它便是一個政治人對政治的動作行為，當文化嵌入到政治過程，文化與政治便不能分開，人民便以政治的尺度與標準來看文化，文化便是一種操弄的介質以達到政治目的。

當前是政治極端對立的選舉時期，小野拍片力挺陳其邁便是一種政治現象，大眾不會解讀為是文化人的純文化舉動。小野的目的是一種選戰策略，這無可厚非，加上大眾本就認知小野是一個支持綠色政治的文化人，大眾因此產生「門神」的認知也是見怪不怪。這便是台灣選舉的政治文化，而非小野心目中的文化。

小野說丁守中不懂文化，丁守中確實不懂拍電影的文化，但小野似乎也不懂什麼是政治文化，丁守中說小野是「綠營文化門神」，就是從台灣的政治文化來觀察。對手封他是門神，表示他的影響力，是抬舉他，小野實無必要三度落淚！

美國有名的政治學者亞蒙（G. A. Almond）與包威爾（G. B. Powell）曾對政治文化作如下的詮釋：「政治文化是一種國家在某一時期人民對當前政治現象所具有的態度、信仰與感覺。」它是歷史的產物。「小野挺其邁」可能是「棄姚保柯」的策略，但這也是台灣各個政黨都會運用的策略，是台灣的政治文化，國民黨過去也運用過「棄保」，如今白綠之間也要操作「合盟」，小野既出任柯P的競選總幹事就已是政治人，用文化作為影響力支持綠色力量，這就是台灣政治文化的寫照。

至於這種政治文化的品質如何評量？有人認為它是一種「劣質」的政治文化，這涉及民主政治發展水平的問題，與我們對台灣政治文化現象的觀察應分別以論。小野將當前政治文化的現象與政治發展水平混淆觀察，是對丁守中的政治文化觀察反應超過了頭。

令我們擔心的是，當前有些政治人物不深究國家處在何種政治文化的現實，而以一種遠離政治現象的視覺來玩政治，讓國家的處境面臨危機。例如，紀政倡導的東奧正名公投，企圖改變我國參加國際運動賽會的既有名稱，理直氣壯地認為體育與政治是分開的，引來國際奧會來函關切。殊不知體育正名是政治決策，不懂國際體壇的政治文化，足以傷害到台灣體育健兒的權益。堅持體育與政治分離的錯覺，其與文化與政治也是分離的看法，不是同樣顯得無知嗎？（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)