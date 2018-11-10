新南向亂象 暴露大學困境

2018年11月10日 04:11 中國時報 張瑞雄

在康寧大學念書的斯里蘭卡學生，傳出被仲介至屠宰場工作，引發爭議。雖然教育部說這事件是「個案」，但不可否認的，在面臨少子化的壓力下，難免很多大學「撿到籃裡都是菜」，未仔細查證外國學生的來源和來台目的，造成不少問題。

外國學生來台有4種，一是真要來台念書的，他們會透過郵寄申請入學，也會先準備足夠的經費。二也是要來台念書，但因缺乏經費，所以會先問學校是否免收學費或有獎學金，或可否打工。三是純粹想來台賺錢的，所以會先向仲介借錢來台，最好申請到都會區的學校以便有較多打工機會。四是懵懵懂懂被騙來台，以為可輕鬆念書兼打工，沒想到卻被剝削。

大學若希望國際化和進步，要盡量收第一、二類學生，可惜我們不是英語授課國家，大學普遍排名也不顯眼，所以這種學生很少。蔡總統上台後，積極推動「新南向」政策，來自新南向國家的學生因此激增。不過這些多是第三、四類學生，不僅對學校國際化沒有幫助，反而造成學校很大的輔導負擔，此次康寧大學就是此種案例。

據其中一名康寧的學生表示，去年一名仲介假扮康寧大學的高層，與旅行社、斯里蘭卡官員一同招募學生，讓他懷抱留學夢來台，結果來台卻不是上課，而是被安排到屠宰場、食品工廠工作，且每月只領到6000至8000元，學生以為剩下的錢是給學校作為學費，結果都被仲介坑走，難怪學生難過地說：「再也不相信台灣人，也不會再推薦學生到台灣留學了。」

要招收新南向的學生，學校應派員到這些國家面試學生，才能了解學生來台的目的。但一來學校沒有此人力和經費，二來語言溝通也是問題，所以通常透過第三者來招生。好一點的是透過當地的校長或老師，飢不擇食的就會透過仲介，導致問題叢生。

學校會飢不擇食是因為大專院校若人數太少或註冊率太低，可能被教育部扣減招生名額或列為專案輔導對象，消息若曝光更會加速滅亡。因此為了求生存，許多學校寧可冒險。

因此教育部應思考目前的大學管理策略是否正確，壓低學費造成學校必須多收學生才能平衡財務，然後又根據學生數來判斷學校是否可生存，這些政策一定要改變。台灣應允許小而精、小而美的大學，可以只有500名學生，只要它教出的都是幹才即可。當然前提是教育部不對大學做過多的管制，尤其在學費方面。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)