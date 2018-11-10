2018年11月10日 04:11 中國時報 鄭龍水

由於特殊的兩岸氛圍和國際現實，依據1981年的《洛桑協議》，我國在「奧林匹克運動會」的名稱均使用「中華台北」（Chinese Taipei），亦即「奧會模式」。但紀政和一批狹隘的台獨意識形態者，不顧國際現實和共識，不怕毀掉我國運動選手國際參賽的權益，貿然提出「東京奧運台灣正名公投」，此一躁進行徑不但嚴重破壞《洛桑協議》的共識，台中市明年「東亞青年運動會」的主辦權也因而遭「東亞奧會理事會（EAOC）」在7月24日取消。且外交界和體育界正不斷盛傳，此一情況如沒有改善，我國參加2020東京奧運的機會也可能被剝奪。

身為我國最高的體育機關體育署，不但沒有出面阻止這項公投，就連中華奧會也沒有採取積極性的動作捍衛運動選手的權益，甚至，10月16日國際奧會來函中華奧會，關切「東奧正名公投」的後續發展，也被冷處理。直到11月5日迫於外界的壓力，才由中華奧會主席林鴻道發表一篇軟弱無力的聲明，並於11月7日召開象徵性的委員會做做樣子。

「東奧正名公投」不但不能讓台灣走出去，反倒會讓我們優秀的運動選手受困台灣，這項公投更是台灣獨立公投的前哨站，對兩岸關係和我國的生存發展都將帶來難以預估的傷害。

當政府無力保護運動選手，甚至和台獨意識形態者唱和，當最高民間運動組織不能盡到保護運動選手之責時，只好期待人民的力量。11月24日，請拒領第13案「東奧正名」公投票；領票者，也請投下不同意票，以保障我國運動選手的參賽權。

（作者為中華泛藍協會理事長）

(中國時報)