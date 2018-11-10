2018年11月10日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

柏林愛樂本月將第五度訪台，由當紅指揮家杜達美領軍。（牛耳藝術提供）

破百人古典大團柏林愛樂即將五度訪台，並在北高兩地舉行三場音樂會，這次柏林愛樂首度南下衛武營演出，音樂會現場實況將同步送到衛武營戶外劇場以及屏東進行戶外演出轉播，也將透過衛星在柏林愛樂數位音樂廳直播。

這次轉播重要性之高，從柏林愛樂邀請到歐洲知名導播邁克爾‧拜爾(Michael Beyer)來台操盤影像得以窺見。

出動11機 抓緊聲部特寫

牛耳藝術總監牛效華表示，邁克爾‧拜爾是2014年到2017年的維也納新年音樂會導播，本身具有舞台劇導演專業，擅長對比手法讓現場音樂會的轉播更加流暢有力，也讓樂迷透過鏡頭感受柏林愛樂的精采魅力。

拜爾轉播古典音樂會經歷豐富，負責2013年和2018年的維也納夏夜音樂會、2015年薩爾茲堡音樂節轉播，這次受邀來台，拜爾將會出動11機抓緊團員聲部特寫，也讓全球樂迷如同到了衛武營現場，直擊音樂會脈動。

限量序號 音樂會聽到飽

為了這件盛事，柏林愛樂數位音樂廳也自即日起提供免費數位音樂廳音樂會專屬序號，限量5000個名額，全球樂迷在7天之內都可免費觀賞數位音樂廳線上所有演出，包括14日柏林愛樂在衛武營的全球直播。由於五千組免費序號是對全球大放送，台灣愛樂者可自即日起進入柏林愛樂數位音樂廳網站(www.digitalconcerthall.com)，點選網站首頁上方TICKETS進入，在網頁右方輸入免費序號TA8X5H登入，填入相關資料後，都可以在7天內免費觀賞數位音樂廳線上所有演出。

(中國時報)