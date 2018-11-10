好的鋼琴家 要懂得傾聽

隨聖彼得堡愛樂管弦樂團來台演出的俄羅斯鋼琴家尼可萊．盧岡斯基。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

隨聖彼得堡愛樂管弦樂團來台演出的俄羅斯鋼琴家尼可萊．盧岡斯基，8日上午在台開大師班，指導3名師大附中音樂班學生，一對一傳授及指導演奏技巧，他尤其著重樂句情感與個性表現，與會的學生均表示獲益良多。

旁聽的學生提問「好的鋼琴家應有什麼樣的特質？」盧岡斯基強調要懂得「聽」，要用心感受，在演奏時要真的理解自己演奏的作品，除了每個音符外，要重要的是理解作曲家和音樂想表達的東西。

盧岡斯基曾於年僅16歲時便獲萊比錫的國際巴赫大賽鋼琴銀獎，後陸續獲莫斯科的拉赫瑪尼諾夫大賽二等獎及柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴銀獎，被譽為「現今所有鋼琴家中最全能的一位」。

年僅15歲，今年甫獲台北第二屆國際鋼琴大賽第一名，且是今年台灣唯一入圍第16屆埃特林根國際青少年鋼琴大賽15歲以下組，榮獲第63屆葛洛蒂安國際鋼琴大賽台灣賽區第一名的李聿惟，以蕭邦的《練習曲作品10第2號》及莫札特的《第一號鋼琴奏鳴曲》接受盧岡斯基的指導，盧岡斯基誇讚她的一些樂句處理得很美，也特別挑出一些樂句希望她「慢一點，可以表現得更多」。

盧岡斯基尤其建議李聿惟要盡可能想像自己並不是貼近鋼琴聽琴音，而是站在遠處，或想像自己在音樂廳的舞台上，處理樂句時就會再放慢一些，讓一些細微處能夠被傳遞到聽眾耳裡。

就讀師大附中音樂班高中部3年級的郭律言則表示尤其在樂句表現的連續性、節奏掌握上十分有收益。

(中國時報)

超級導播坐鎮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。