好的鋼琴家 要懂得傾聽

2018年11月10日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

隨聖彼得堡愛樂管弦樂團來台演出的俄羅斯鋼琴家尼可萊．盧岡斯基，8日上午在台開大師班，指導3名師大附中音樂班學生，一對一傳授及指導演奏技巧，他尤其著重樂句情感與個性表現，與會的學生均表示獲益良多。

旁聽的學生提問「好的鋼琴家應有什麼樣的特質？」盧岡斯基強調要懂得「聽」，要用心感受，在演奏時要真的理解自己演奏的作品，除了每個音符外，要重要的是理解作曲家和音樂想表達的東西。

盧岡斯基曾於年僅16歲時便獲萊比錫的國際巴赫大賽鋼琴銀獎，後陸續獲莫斯科的拉赫瑪尼諾夫大賽二等獎及柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴銀獎，被譽為「現今所有鋼琴家中最全能的一位」。

年僅15歲，今年甫獲台北第二屆國際鋼琴大賽第一名，且是今年台灣唯一入圍第16屆埃特林根國際青少年鋼琴大賽15歲以下組，榮獲第63屆葛洛蒂安國際鋼琴大賽台灣賽區第一名的李聿惟，以蕭邦的《練習曲作品10第2號》及莫札特的《第一號鋼琴奏鳴曲》接受盧岡斯基的指導，盧岡斯基誇讚她的一些樂句處理得很美，也特別挑出一些樂句希望她「慢一點，可以表現得更多」。

盧岡斯基尤其建議李聿惟要盡可能想像自己並不是貼近鋼琴聽琴音，而是站在遠處，或想像自己在音樂廳的舞台上，處理樂句時就會再放慢一些，讓一些細微處能夠被傳遞到聽眾耳裡。

就讀師大附中音樂班高中部3年級的郭律言則表示尤其在樂句表現的連續性、節奏掌握上十分有收益。

(中國時報)