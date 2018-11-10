光良祈晴怕淚雨難控

光良今在吉隆坡戶外體館場舉辦萬人演唱會，在場親自祈求好天氣。

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中國時報
報導（吉隆坡傳真）

光良暌違4年唱回家鄉馬來西亞，今（10日）在吉隆坡戶外體館場舉辦「今晚我不孤獨」世界巡迴演唱會，但當地天氣不穩定，常突然下陣雨，讓他十分擔心。他表示主辦單位在開唱前，用馬來西亞祈求放晴的習俗「辣椒插洋蔥驅雨陣」放在場地的4個角落，並提到曾聽過馬來西亞巫師（當地稱做bomoh）會控制地區下雨的巫術，但他是天主教徒，「可能會跟我相沖」。

至於這次開唱是否有請巫師？光良說：「聽說我們的硬體公司有請，因為他們真的很擔心音響及樂器等重要器材會受影響。」他曾拍過旅遊局的廣告，導演就有請巫師祈求不要下雨、拍攝順利，「當時我們拍的那個區域真的沒有下雨，但看得到其他地方天空都是烏雲。」讓大家嘖嘖稱奇。

光良出道23年，首次挑戰破2萬人的戶外場地，門票也超佛心，以均一價99馬幣（約782台幣）一開賣2萬1000張門票就被秒殺，吸金2100萬；為節省成本、壓低票價，從申請場地到演唱會內容等皆是他所屬的星娛音樂一手包辦，他說：「我沒拿唱酬，盡量控制成本，但絕對不能讓音響、視覺扣分。」

親友買票力挺

他的爸媽及親朋好友都已買票力挺，他表示媽媽很擔心此次開唱虧錢，每天打電話問他售票狀況，光良說：「我問媽媽，128元跟99元的東西，妳會買哪一個？」媽媽直說：「當然是99元！不過通常99元沒甚麼好東西。」讓他哭笑不得。

光良4年前在大馬的演唱會上，因太感動當場淚崩，這回除了擔心天空下雨，會不會又忍不住讓眼睛也下雨？他笑說：「我這次不會哭，如果真的會哭，應該也是興奮到哭，天氣可以用小撇步避免，但眼睛會不會下雨這件事就無法控制。」

(中國時報)

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