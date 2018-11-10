老蕭唱〈我在飛〉勉追夢

老蕭昨在開幕典禮上飆嗓獻唱。

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中國時報
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蕭敬騰（老蕭）9日為一連3天在高雄舉辦的第十屆世界電競錦標賽（IESF）開幕獻唱，今年2月剛成立「The Jams電競俱樂部」的老蕭，昨在48國齊聚的電競賽事殿堂飆嗓演唱〈皮囊〉、〈讓我為你唱情歌〉，並獻唱開幕主題曲〈我在飛〉傳遞電競孩子心聲，老蕭表示：「因為我自己本身很關注電競產業，能用表演為所有選手加油，非常榮幸！」

愛打電玩遊戲的老蕭，即使經常各地奔波忙工作，仍不忘隨身攜帶遊戲主機，就算是搭高鐵通勤也抽空打遊戲；〈我在飛〉歌詞「希望正握在我的手上、我要世界為我而變化」，傳達打電動並非貪玩，而是踏實追求夢想的方式之一，老蕭說：「這首歌的意境，和喜歡電競的孩子們心情，有很多相符合的地方，我想用這首歌鼓勵所有熱愛電競的朋友，勇敢去追夢，在屬於你的天地裡自由翱翔！」

田馥甄八三夭參與

本屆IESF一連3天分別邀請老蕭、Matzka、八三夭、周興哲、田馥甄參與，是台灣史上最大規模的國際電競賽事，昨首日除了老蕭、Matzka獻唱，還安排世界合唱冠軍高雄寶來國小合唱團美聲表演，以及海軍陸戰隊儀隊的升旗儀式，熱鬧非凡。「2018 IESF 世界電競錦標賽」即日起至11日將由中華電信MOD 210頻道狼谷競技台全程直播。

(中國時報)

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