吳慷仁《引爆點》惹哭陸觀眾

2018年11月10日 04:11 中國時報 李承陽 報導

資深導演朱延平日前帶4部台灣電影、4位台灣演員登上大陸金雞百花電影節，9日上午放映《引爆點》，獲得熱烈好評，觀眾感受度強烈並沒有文化隔閡，他把台灣類型片形容是一道爽口菜：「他們大製作看多了，天天吃牛肉麵，吃到一碗乾麵反而驚為天人，是不一樣的台灣風味。」

電影男主角吳慷仁笑說，在映後對談的時候真的看見不少人哭了，「印象最深的是有一個渾身男子氣概的大哥跑來跟我握手，眼眶竟然泛紅。」

他前陣子拍完香港電影，表示若要挑戰大陸電影市場，一定要訓練各地口音、多認識在地文化，都是演員該做的功課。

女主角姚以緹今年初則已赴陸拍片，令她感受最深的還是雙方資源差異，「像《引爆點》籌畫了5年，台灣好作品都要花很長的時間才能發表，還是有點羨慕這邊的資源。」至於進軍大陸電影圈，她的想法和吳慷仁一樣，要先練口音，不能永遠都演來自台灣的年輕人。

來了就不會輸

朱延平非常看好吳慷仁和姚以緹，他以過去合作過的黃渤、王寶強為例，今兩人身價都一飛衝天，「慷仁和以緹氣質取勝，來了就不會輸，只是缺少一個機會。」

朱延平爭取兩岸電影交流超過10年，他這次提出台灣電影能納入大陸院線的「保護月」，即在熱門檔期上映，不會被外片影響；以及希望電檢可對台灣多元性質的電影放鬆門檻。

(中國時報)