一鏡到底怕NG 黃覺開拍前菸不離手

2018年11月10日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

黃覺（左）。

曾以《路邊野餐》獲金馬最佳新導演的畢贛，最新執導作品《地球最後的夜晚》再度入圍本屆金馬獎最佳劇情片、導演等5項大獎。主要演員黃覺9日受訪時透露，片中長達60分鐘3D一鏡到底的絕美鏡頭，其實拍攝起來困難重重，開拍前大家會聚在拍攝處的礦車上不停吸菸，「半小時就吸了5、6根吧！」

一鏡到底最怕NG，他為了接戲得拉著女主角湯唯從相當陡的路狂奔下山，必須小心翼翼才不會讓湯唯跌倒；而為了打乒乓球的部分，開拍前他在大太陽底下每天練2小時，但拍攝用的不是專業的球台與球拍，練習成果根本無法發揮，火上加油的是，畢贛一直要求與他對打的小演員「一定要贏」，黃覺苦笑說：「這一鏡到底都那麼焦慮了，戲裡我得贏了球才能走啊，這讓我更焦慮了。」

讚張艾嘉像藝術家

談到與張艾嘉合作，黃覺讚她「特別像是藝術家」，「我就像個旁觀者，去觀賞她每一次演出、每一個細節，她是怎麼在現場處理這個角色。」私底下兩人喜歡聊吃吃喝喝，「沒事幹的時候我們不願坐車回家，跟李鴻其幾個人就會在凱里大馬路上蹓來蹓去。」

陳永忠在片裡要一邊唱伍佰〈堅強的理由〉，一邊吊打黃覺、拽湯唯頭髮的戲。他為了那場戲提前2個月去健身房鍛鍊和學習跳舞，正式拍攝時跳得太正規被畢贛頻頻打槍，他說：「最後我灌了2瓶二鍋頭，用跟朋友去KTV喝開的那種感覺去演。」

吸菸有礙健康 未成年勿飲酒

(中國時報)