澎湖福朋喜來登 3天2夜省17500元

澎湖福朋喜來登酒店在旅展推出的「3天2夜秋冬住宿券」下殺3折，平均每房每晚3750元就能入住5星級的海島飯店。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

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中國時報
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旅展推出共3款住宿券，若在指定期間入住，還可免費品嘗飯店的藍洞餐廳英式雙人下午茶。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

旅遊界年度盛事「ITF台北國際旅展」23至26日將於南港展覽館舉辦，澎湖唯一5星級飯店澎湖福朋喜來登酒店搶在12日於官網開跑，一路優惠到12月2日。其中原價2萬5000元的「3天2夜秋冬住宿券」狠殺到3折最划算，住豪華雙床客房、含早餐，每張僅7500元，平均每晚僅花3750元就能住5星級海島飯店，現省1萬7500元。

「3天2夜春夏住宿券」也下殺3.6折，入住豪華雙床客房含自助式早餐，原價2萬5000元，每張券只要9200元，2人入住每人每晚2300元就可享受5星級食宿；若只想來個更簡單的小旅行，「2天1夜住宿券」一樣入住豪華雙床客房、含自助式早餐，原價1萬2500元，旅展優惠價4.1折，每張券5200元；而「3天2夜春夏住宿券」和「2天1夜住宿券」在指定期間入住，還能享用2客宜客樂海港百匯晚餐。

住宿券不分平假日

3款住宿券不分平假日都能使用，但若在指定期間入住，還可獲贈藍洞餐廳英式雙人下午茶。如果覺得美食吃不夠，飯店也推出旅展必買的自助餐券，只要購買住宿券就能用1480元、相當於86折的優惠價加購「宜客樂雙人饗食券」，讓遊客在飯店的人氣餐廳大啖鮮美海鮮。若到旅展現場，消費滿1萬元（含以上）還能玩「幸運星轉轉樂」，試手氣抽好禮。

(中國時報)

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