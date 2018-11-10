2018年11月10日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

導演陳懷恩暢談微電影拍攝理念。

導演陳懷恩暢談微電影拍攝理念。

導演陳懷恩、兩性作家喬志先生及參與座談來賓，於華為客戶服務中心台北三創店合影。

華為映像館《看見更美好》

「華為映像館」陸續推出2部微電影，透過影像向台灣消費者傳遞「看見更美好」及在地化、有溫度的品牌精神。執導這2部微電影的知名導演陳懷恩，日前偕同兩性專家張兆志出席「HUAWEI請幫我們拍離婚照」兩性對談講座，活動圓滿落幕。第2支影片中，重新定義都會男女的愛情，張兆志在座談會中分享觀影心得：「這對年輕夫妻最後在照相館拍『離婚照』，謝謝導演把原本看起來不是太開心的事，拍得令人感到溫暖。」

華為今年上半年推出HUAWEI P20系列，成為該品牌在台的暢銷旗艦手機，今年持續深耕台灣，一連推出「華為映像館」2支微電影。第2支影片講述一對男女從相識、結婚到最後因了解而分開，決定走回自己的路，並攜手到照相館拍下「離婚照」。

導演陳懷恩談到劇本創作起源，表示結婚是人生中很關鍵的一個時間點，但是在自己與另一半有一些各自的想法之下，有時會選擇用離婚來讓這旅程走到另外一站，雖然現實生活中大家要維繫一個婚姻關係好像比較困難，而華為是希望用攝影的方式讓這個世界看起來更美好，所以在這個邏輯下去想這個腳本，「我們不希望把這主題拍得悲慘，而是拍得美好又呈現生活的現實面，最有意思的是，從離婚這件負面表述的事找到正向元素，看完會令人重新思考愛情本質。」

張兆志提到，婚姻中大部分的人都以好聚開始，但要做到好散真的很難，尤其走到婚姻盡頭還要拍張像樣的照片，「不是每對夫妻都可以像影片中年輕夫妻這麼理智，所以好聚好散是我看完這支影片最大感想」。他非常喜歡導演在片中巧妙利用傳統照相館橋段，「傳統底片會有等待及沖印等細節，是需要時間和過程的藝術品，這個傳統和我對於感情的看法是一樣，有很多事都需要過程，但現在許多事物來得太快，所以我們變得不容易珍惜。」

與會民眾向張兆志提問，當夫妻分隔兩地時如何維繫感情，或安撫沒有安全感的另一半？他認真又略帶幽默地說，「第一一定要有網路，第二手機要保持有電、第三手機鏡頭畫素要夠、夜間感光要好，才能隨時隨地拍照給另一半看，拍不好就吵架不是很划不來」。他提出見解說，如果吵完確定要離開對方就不用再爭辯，「吵架要吵贏，而不是在吵架過程讓自己看起來更無知、軟弱、渺小，甚至失去不了這份感情。」

(中國時報)