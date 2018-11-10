喬志先生摸戒指 自我提醒結婚初衷

2018年11月10日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

44歲的張兆志與小他13歲的網路正妹許允樂結婚1年多，他直言和老婆發生爭執的時候，最近有個習慣是會摸著手上的婚戒，時時刻刻提醒自己莫忘初衷，「除了吸毒、欠賭債、劈腿、偷吃這些大奸大惡，生活中真的沒什麼好值得吵的，沒有大的事，那小事就輕鬆面對，我們都是吵完就忘了，不會有隔夜仇。」

張兆志分享，要在什麼時機點走進婚姻就像跑馬拉松一樣，「不需要急，每個人靠自己的節奏跑完就好，婚姻不是裝飾品，如果羨慕別人有，我也要有，那婚姻就變成一種商品」。影片中的年輕夫妻好聚好散，「要把離婚做到美好不容易，生活中有太多現實問題要面對，不是每個人都能這麼瀟灑回頭笑一笑。」

他說，婚姻的定義就是妥協、包容、退讓，「失去這個初衷，兩個人的關係就容易變得糟糕，我和太太現在每天都在進步一點、妥協一點、退讓一點、包容一點。」他透露夫妻倆前陣子帶雙方長輩們一起出國度假，對於催生小孩？他說：「長輩們沒給壓力，順其自然，我們不做計畫生不生，而是選擇要不要生。」

他近年透過演講談兩性，不管是面對面或以文字、語音幫男女解答疑難雜症，很多人問他每天又看又聽這些負能量會不會受影響？他說：「我只覺得看了很多精采的人生，我不會對很多事情失望，那代表我很適合做這件事，上天安排我去閱歷別人的人生，順便讓別人有抒發感情的機會和管道，我就好好把握。」

(中國時報)