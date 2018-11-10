2018年11月10日 04:11 中國時報 報導何書青

「潮品集」於11日起至30日首度推出冷藏、冷凍的港點外賣禮盒。（神旺大飯店提供）

台北神旺商務酒店在雙十一節活動期間，推出銀柏廳英式下午茶升級專案。（神旺大飯店提供）

「普諾麵包坊」在11日當日下午1點11分開始至營業時間結束前，有消費滿199元送法式長棍麵包的活動。（神旺大飯店提供）

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11月11日因數字像一根根的棍子，又被稱為光棍節、單身節，近年因網路商家開始在「雙十一」這天推出限時購物優惠，讓單身貴族以寵愛自己的好理由大肆血拼，隨越來越多商家跟進下，光棍節就慢慢演變成無論單身與否、人人期待的年度瘋狂購物節。今年雙十一，台北神旺大飯店旗下餐廳、人氣麵包坊也各自祭出優惠活動，要讓愛美食的民眾在這天大飽口福。

台北神旺大飯店旗下的「普諾麵包坊」、「澄江鍋物Shabu」、「潮品集」，和位於南京東路的神旺商務酒店「銀柏廳」，在11日當天都有限定的餐飲優惠，一口氣把點心、正餐、外帶禮盒、下午茶優惠全都網羅。

滿199元送法式麵包

人氣排隊名店普諾麵包坊本店和承德1號分店的優惠活動在11日當日下午1點11分同步開跑，在近百種麵包糕點中，選購滿199元就限量贈送1條與雙十一形象相似的法式長棍麵包。

主打海陸料理吃到飽的鍋物餐廳澄江鍋物Shabu，不分午、晚餐，用780元+10％就可以無限加點各式鮮肉、時蔬、手工製丸餃、頂級莫凡彼冰淇淋等，還可以選擇11月才推出的季節新品鍋底「紹興麻油鍋」、「麻辣鍋」；在雙十一節這天，更造福獨自來享受美食的食客，單人到餐廳吧檯區用餐，就會送上一杯精選紅酒。

潮品集則首度推出冷藏、冷凍港點外賣禮盒，可以把蟹黃燒賣、筍尖鮮蝦餃、麻糬流沙芝麻包、蜜汁叉燒酥等熱賣港點帶回家，自己在家簡單加熱就能品嘗5星美味，每款1盒，每盒268元起，只要任選2盒，就送200元的現金抵用券，活動優惠從11日到30日都適用。

臉書打卡下午茶升級

隸屬全球奢華精品酒店的台北神旺商務酒店，也把好康從11日延長到18日，在館內2樓的銀柏廳推出英式下午茶升級專案，到餐廳點用單人份下午茶、完成Facebook打卡，就能免費升級成套餐、任選1杯200元內的飲料。未成年請勿飲酒

(中國時報)