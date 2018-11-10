登上101從舌尖悠遊台北

2018年11月10日 04:11 中國時報 劉育良 報導

在85樓靠窗用餐，台北風景盡收眼前。（欣葉食藝軒提供）

從食材去探尋老台北文化，感受傳統和創新兼具的飲食風味。（欣葉食藝軒提供）

在台北地標「台北101」85樓、品嘗以北市5大地區特色為主的景觀菜，時髦和傳統，透過一道道料理，讓老台北人回味、讓觀光客嘗鮮。

台北101吸引可觀的觀光客，登高望遠鳥瞰大台北一物一景，在85樓的欣葉食藝軒，坐擁高樓景觀，居高臨下細數景點「那是淡水河口、這是陽明山」，更是用餐之外附加的視野之旅。在充滿濃厚台北風情的情境下，孕育出以大稻埕、北投、凱達格蘭大道、西門町、雙城街5大景點詮釋出來的佳餚，讓「在地性」的美食登堂入室，饕客以舌尖遊走台北城。

重現大稻埕意象

以台北為意象設計的「台北台北」套餐，結合台菜大師陳渭南、食藝軒副主廚張致瑜、飲食文化研究者徐仲研的創意發想，隱喻台北城發展重地為概念，讓台北的味道，在食材料理中激發出來。如湯品「枸杞燉九孔」，便以南北貨商雲集的大稻埕為背景，清新的中藥香湯頭，體現大稻埕當年的繁華。此外，滋味酸甜，強調片魚刀工的「金箔菊花南極魚」，來自酒家菜的變身，讓人想起北投繁華盛世時期、政商名流杯觥交錯的情境。

以在地食材為主

當然，象徵凱達格蘭大道先民印象的「蝦蓉蒸鮮貝」、「蠔油香檳茸」紀念早期西門町、以及台菜辦桌上主角「紅蟳米糕」，象徵雙城街走向國際的代表名菜；每一道菜多半以台灣在地食材為主，透過料理手法以及擺盤陳設，將主廚的創意化為美味。藉由隨桌人員的解說，讓饕客在大快朵頤前，更加了解眼前的菜何以名之，菜所代表的地方，又在眼前的哪一地區。

在85樓的食藝軒用餐，雲朵從眼前飄過，時而朦朧、時而清楚，也是用餐的一大特色；晚餐時先看淡水河口夕陽、再看著腳下台北城燈火亮起，又是一種截然不同的視野享受。在台北地標吃「台北台北」套餐，味覺和視覺緊扣著台北味！

(中國時報)