中天新聞挺民意收視創新高

平秀琳

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中國時報
報導蕭雅玲
戴立綱
周玉琴
王又正

九合一選舉進入倒數階段，選戰熱度攀升，「韓國瑜熱潮」延續發燒，中天新聞台呼應民眾心聲，深度探討時事議題，收視屢創佳績，8日4歲以上平均收視破1，創下近年來最好成績，遙遙領先其他新聞台；晚間7點59分最高收視點3.5，正是直播國民黨高雄市長候選人韓國瑜旗山造勢大會現場。

晚間8點，由平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨》，4歲以上平均收視2.71（總收視人口183.7萬）再破開播以來最高收視成績，收視最高點一度達3.45。晚間10點由戴立綱主持的《新聞龍捲風》4歲以上平均收視1.42（總收視人口179.6萬），最高收視2.89，創下2013年洪仲丘案以來收視新高。晚間節目接連創新高，8日下午由王又正、周玉琴主持的政論節目《大政治大爆卦》4歲以上平均收視0.97，最高收視達1.26，同樣創下開播2年來最好成績。

走出戶外聽人民心聲

中天新聞台8日最高收視點3.5，當時新聞頻道正直播旗山造勢大會，韓國瑜眼眶泛淚準備發表演說，台上主持人宣布現場湧進3萬人。昨韓國瑜轉戰林園，《新聞龍捲風》再度走出戶外，下午4點30分在林園廣應廟前舉辦「新聞龍捲風-決戰大高雄-戶外開講第二場」，打出雙主持人戴立綱、王又正，直擊高雄選情、傾聽高雄人的內心話，節目於昨晚21點55分播出。

戴立綱表示：「《新聞龍捲風》過去關心食安問題、洪仲丘案、軍公教年改議題等，曾多次走出戶外，只要民眾有需要，我們隨時都可以走出去，發揮節目追求真理的精神，聽見台灣人民最想說的話，這也是我們堅持做戶外開講最重要的原因。」

(中國時報)

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