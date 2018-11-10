《雙城記》兩岸換肝大師分享傳承

盧秀芳（左起）主持《雙城記》在高雄與夏強、陳肇隆、曹景行一起參加兩岸論壇。

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中國時報
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盧秀芳與曹景行主持中天與上海東方衛視談話性節目《雙城記》，日前首度南下高雄正修科技大學錄製的特別企畫「兩岸青年論壇跨越海峽的愛」，邀請高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、上海仁濟醫院副院長夏強，與學生分享上海仁濟醫院第一起活體肝臟移植手術，為兩岸醫療交流的重大里程碑。

盧秀芳表示，傳播理論大師麥克魯漢曾說，多數人是因為看見而相信，只有少數的人是因為相信而看見，節目前進高雄，名譽院長陳肇隆、副院長夏強就是少數成功者，他們相信生命的珍貴與價值，讓他們看見問題的急迫性，才能找到解決方式。

曹景行則說，兩岸醫療交流，不僅造福兩岸人民，還造福全人類，兩岸青年論壇曾作過體育、文化交流，如今到醫療，希望未來可以持續多元探討兩岸交流議題。

現年68歲的陳肇隆是亞洲肝臟移植權威，1984年完成亞洲首例成功肝臟移植手術，2005年赴上海參加醫學會認識時任上海仁濟醫院主任夏強。

夏強表示，12年前大陸沒做過活體肝臟移植手術，「陳肇隆的技術不僅在亞洲，在全世界都是最領先的。」首例肝臟移植手術合作時，陳肇隆不僅帶了整個團隊，第2、3次交流時也把最先進技術傳授給他，在受到陳院長啟發，他們也將技術傳授給其他醫院。

(中國時報)

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