《劫局》考驗人性揪凶

2018年11月10日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

大衛（右二）看似生活單純，卻因涉嫌謀殺女珠寶商接受調查。（原創娛樂提供）

懸疑驚悚電影《劫局》由比利時名導達頓兄弟的御用演員法布里奇奧羅吉（Fabrizio Rongione）主演，他在片中飾演過著雙面人生的中學教師，一方面愛妻顧家、另方面卻亂搞婚外情。當他身旁朋友得知他涉入謀殺案後，每位朋友都對檢方撒了一點謊，增加破案的難度；劇情懸疑，緊扣外遇、職場霸凌跟道德瑕疵等議題，對人性心理有極深刻的探討。

法布里奇奧曾和達頓兄弟合作《美麗蘿賽塔》、《孩子》、《沉默的羅娜》、《騎單車的男孩》和《沒有名字的女孩》等片，成名作是2014年和瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）共同主演的《兩天一夜》，片中飾演守在妻子身旁的暖心丈夫，讓他登上比利時瑪格麗特電影獎影帝寶座。

暖心丈夫變渣男

除了演員身分，法布里奇奧多次嘗試編劇及製片，更3度擔任瑪格麗特電影獎典禮主持人，讓影迷見識到他才華洋溢的一面。此次他翻轉在《兩天一夜》的深情形象，變身為腳踏兩條船的壞男人，在老婆懷孕期間以出差之名找嫩妹小三，為波蘭辣妹買衣服、找地方住還裝修房子，讓人氣得牙癢癢。

該片描繪中學教師大衛，原本是人生勝利組，與心愛的老婆茱莉和2個孩子過著中產階級安穩的生活，不料某日大衛被控涉入女珠寶商謀殺案，檢方開始搜查大衛的生活，意外揭開大衛隱藏許久的婚外情，以及許多不為人知的祕密。透過層層翻轉的劇情，邀請觀眾解謎找出真正的殺人凶手。該片16日上映。

(中國時報)