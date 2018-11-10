想買宇舶這只表…快去挖礦吧！

宇舶表推出全球首只只能用比特幣交易的Big Bang Meca-10 P2P腕表，將比特幣融入機芯設計當中，售價約4.5比特幣，約90萬台幣。（HUBLOT提供）

友善列印
中國時報
報導
宇舶表與比特幣合作發表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表背融入數碼圖騰。（HUBLOT提供）
宇舶表執行長Ricardo Guadalupe（左）和OSL總裁Wayne Trench攜手打造Big Bang Meca-10 P2P腕表。（HUBLOT提供）
每一只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表圈都有獨一無二的序號，就和比特幣一樣。（HUBLOT提供）

為了慶祝比特幣（Bitcoin）問市10周年，宇舶表（HUBLOT）與亞洲數碼資產經紀公司OSL合作推出Big Bang Meca-10 P2P腕表，限量210只，宇舶表不僅以比特幣為設計靈感，且在每只表的表圈打上獨一無二的序號，是目前全球第1只僅能用比特幣交易的腕表。

限量210只 訂單逾600張

本報記者日前獨家受邀前往香港直擊這只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表的全球發布會，由於香港證管會才宣布將監管虛擬代幣並予以合法規範，此舉將吸引大陸幣圈人士從日本、新加坡等地回歸到香港，將香港打造成為「比特幣港」，因此宇舶表將該表選在香港發布，可說別有意義。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，宇舶表決定與比特幣合作的時間點是在今年1月比特幣最火紅的時刻，當時一枚比特幣淨價破2萬美金，讓市場為之瘋狂，因此促成雙方合作推出一只融入比特幣元素、且只能用比特幣購買的腕表，「比特幣的區塊鏈技術顛覆了金融系統，就像宇舶表HUBLOT充滿了創意、在表界掀起革命一樣，兩者有很多相似之處。」

這只Big Bang Meca-10 P2P腕表於上個月底宣布在網路開賣時，買家連這只表長什麼樣、價格多少都不知道，衝著比特幣就下單，訂單據悉超過600張，但只有210名幸運買家如願買到表，價格約為23萬元港幣（約90萬台幣），依當天的匯率換算下來約為4.5個比特幣。

表圈各有獨特數碼編號

在設計上，Big Bang Meca-10 P2P腕表融入比特幣的元素，如將機芯齒輪刻上比特幣大「B」logo圖案，每只表的表圈各自刻有不同數碼編號，源自每枚比特幣都有一組序號，象徵了獨一無二，表帶和表殼背面也融入電腦數碼圖騰，充滿了科技感。

這款腕表的相關數字也有學問，限量210只，數字呼應比特幣僅有2100萬枚的上限，機芯提供10天動力儲存，則象徵了比特幣問市10年。據了解，用比特幣交易有諸多好處，只要持有比特幣就可直接下單，不必換匯兌換各地幣別，且不用承擔場外交易的諸多風險，預計明年1月3日起買家就會陸續收到貨。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，購買Big Bang Meca-10 P2P腕表的訂單多半來自美國、歐洲和香港，其中有高達9成買家是宇舶表的表迷，只有一成是比特幣的玩家，可見宇舶表的消費者非常勇於嘗新，且願意接納新奇事物，讓他覺得十分有趣。

(中國時報)

登上101從舌尖悠遊台北 加密貨幣還能買精品

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。