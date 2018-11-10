想買宇舶這只表…快去挖礦吧！

2018年11月10日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表與比特幣合作發表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表背融入數碼圖騰。（HUBLOT提供）

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe（左）和OSL總裁Wayne Trench攜手打造Big Bang Meca-10 P2P腕表。（HUBLOT提供）

每一只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表圈都有獨一無二的序號，就和比特幣一樣。（HUBLOT提供）

為了慶祝比特幣（Bitcoin）問市10周年，宇舶表（HUBLOT）與亞洲數碼資產經紀公司OSL合作推出Big Bang Meca-10 P2P腕表，限量210只，宇舶表不僅以比特幣為設計靈感，且在每只表的表圈打上獨一無二的序號，是目前全球第1只僅能用比特幣交易的腕表。

限量210只 訂單逾600張

本報記者日前獨家受邀前往香港直擊這只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表的全球發布會，由於香港證管會才宣布將監管虛擬代幣並予以合法規範，此舉將吸引大陸幣圈人士從日本、新加坡等地回歸到香港，將香港打造成為「比特幣港」，因此宇舶表將該表選在香港發布，可說別有意義。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，宇舶表決定與比特幣合作的時間點是在今年1月比特幣最火紅的時刻，當時一枚比特幣淨價破2萬美金，讓市場為之瘋狂，因此促成雙方合作推出一只融入比特幣元素、且只能用比特幣購買的腕表，「比特幣的區塊鏈技術顛覆了金融系統，就像宇舶表HUBLOT充滿了創意、在表界掀起革命一樣，兩者有很多相似之處。」

這只Big Bang Meca-10 P2P腕表於上個月底宣布在網路開賣時，買家連這只表長什麼樣、價格多少都不知道，衝著比特幣就下單，訂單據悉超過600張，但只有210名幸運買家如願買到表，價格約為23萬元港幣（約90萬台幣），依當天的匯率換算下來約為4.5個比特幣。

表圈各有獨特數碼編號

在設計上，Big Bang Meca-10 P2P腕表融入比特幣的元素，如將機芯齒輪刻上比特幣大「B」logo圖案，每只表的表圈各自刻有不同數碼編號，源自每枚比特幣都有一組序號，象徵了獨一無二，表帶和表殼背面也融入電腦數碼圖騰，充滿了科技感。

這款腕表的相關數字也有學問，限量210只，數字呼應比特幣僅有2100萬枚的上限，機芯提供10天動力儲存，則象徵了比特幣問市10年。據了解，用比特幣交易有諸多好處，只要持有比特幣就可直接下單，不必換匯兌換各地幣別，且不用承擔場外交易的諸多風險，預計明年1月3日起買家就會陸續收到貨。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，購買Big Bang Meca-10 P2P腕表的訂單多半來自美國、歐洲和香港，其中有高達9成買家是宇舶表的表迷，只有一成是比特幣的玩家，可見宇舶表的消費者非常勇於嘗新，且願意接納新奇事物，讓他覺得十分有趣。

(中國時報)